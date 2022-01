El militar español Antonio De la Torre y Miranda era un católico de pies a cabeza, por eso bautizaba cuanto pueblo fundaba con “San o Santa” como primera palabra y Arjona no fue la excepción: el nombre completo de esa población fue Nuestra Señora de la Candelaria de Arjona, fundada el 13 de marzo de 1775.

Tras establecerse en este caserío, los españoles y habitantes levantaron una capilla: una casucha de bahareque con techo de palma y piso rústico donde realizaban las ceremonias religiosas e instalaron la imagen de la Virgen de la Candelaria que se convertiría en la patrona pueblo. Le puede interesar: La historia tras una pareja que celebró 50 años de matrimonio en Arjona

Tal y como lo describió el periodista y locutor Óscar Angulo Crespo (1945-2015) en un libro que jamás pudo publicar, pero que se dedicó a investigar por más de diez meses, aquella rudimentaria iglesia se mantuvo así por más de 100 años de colectas de sus feligreses, que terminaban en cambios de palma constantes y repellos de las paredes de barro... pero, por supuesto, esos creyentes fueron falleciendo con sus iniciativas, así que la estructura se fue desmejorando y estuvo a punto de colapsar.

Solo hacia 1917, la nueva generación de creyentes se condolió del enclenque templo y algunos comenzaron a pensar en repararlo con mucho más que fe, pero otros manifestaban que no era viable invertirle dinero a la casucha vieja, al fin y al cabo, nadie querría perder dinero; lo mejor era, según sostenían otros tantos, construir una nueva, pero las iniciativas no tenían eco y las discusiones por la construcción del templo se daban en las esquinas de Arjona. No se ponían de acuerdo.