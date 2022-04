Creo que todos pasamos por una etapa en la que nos sentimos estancados, desmotivados o sin rumbo, ¿pero cómo no sentirse así?, si todo el tiempo nos vemos presionados no solo por nuestro entorno social, sino también por lo que vemos en las redes sociales: jóvenes con “vidas perfectas”, llenas de viajes, restaurantes caros y lujos.

Cuando pasé por esto ni siquiera había cumplido 20 años, pero veía a mis amigos trabajando y siendo tan productivos que comencé a pensar en que no estaba haciendo nada por cumplir mis metas, aparte de estudiar.

Mis días se iban en aplicar a becas en el exterior -para cuando terminara la carrera- y postularme en vacantes de empleo que no me llamaban la atención, pues en ese momento pensaba que era más importante comenzar a hacer dinero que trabajar en algo que realmente me apasionara y estuviera acorde con mi proyecto de vida.

Fue entonces cuando decidí hablar de lo que me pasaba con personas cercanas, pues se me hacía imposible pensar que esto solo me sucedía a mí. Además, pude encontrar la respuesta a lo que me sucedía con orientación psicológica. Lea aquí: Síndrome de la vida ocupada: autoexigencia e hiperestimulación laboral

¿Qué es la crisis de los 20?

La crisis de los 20 o la crisis del cuarto de siglo -como también se le llama- se refiere a la etapa en la que los jóvenes de esta edad se sienten incompletos. Comienza el estrés por sentir que “no están haciendo lo suficiente” y las comparaciones con personas contemporáneas a su edad, explica la psicóloga clínica Beatriz Morales en una entrevista para El Universal.

Esta crisis suele hacer parte de la transición que hay entre la adolescencia y la edad adulta. En esta etapa se encuentran con más responsabilidades y se reestructuran los sueños y metas. Sin embargo, la manera en que reaccionan a este cambio está determinada por aquellos sucesos que se viven durante la niñez y la adolescencia, debido a que esas dos etapas son las que más marcan a las personas, explica la experta, quien además afirma que es importante intervenir psicológicamente desde edades tempranas para no afectar las transiciones por las que nos enfrentamos a lo largo de la vida.