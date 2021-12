Hace apenas unos meses, la vida de un pequeño con un tumor cerebral estaba en juego y en su desespero infinito, su madre acudió a El Universal para dar a conocer la situación de su hijo, que estaba al borde de la muerte, pues ella no tenía manera de costear los tratamientos y las quimioterapias que necesitaba su niño.

Luego de dar a conocer la historia, al pequeño y a su familia les mejoró calidad de vida, gracias a todo el apoyo que muchas personas les brindaron, Matías David Niebles Pino, de 9 añitos, sigue soñando con una larga vida al lado de sus seres queridos, sigue pintando su historia y llenando de colores la vida de su madre, Mara Cecilia Pino Meléndez, quien está eternamente agradecida con todo el apoyo que le han brindado a su hijo guerrero. Lea aquí: Solidaridad cartagenera: niño con cáncer cerebral necesita nuestra ayuda

“No sabes lo duro que fue ver a mi hijo en una cama, cuando lo llevé a la clínica, porque estaba muy grave de salud, él me decía que estaba cansado, que él ya no podía más... Yo estaba desesperada e incluso casi me internan en un hospital psiquiátrico, pero yo pensé: no, no puedo estar internada y mi hijo casi muriendo, yo debo guerrear por él”, me dice Mara y todavía se le corta la voz al recordar aquel triste momento en el que pensó que la vida de su hijo se apagaría.