La casa de los García Márquez

Gabriel García Marquez en Cartagena con su esposa Mercedes Barcha, su hijo Rodrigo, su hermana monja Aída, sus sobrino Gabriel Torres García, hijo de Rita, y Nohora García, hija de Gustavo García Márquez.//Foto: Álbum familiar.

Sin duda, estamos ante una familia del Caribe singular pero, a su vez, que sintetiza modos ancestrales de ser, vivir y pensar, de varias regiones de toda la región Caribe, desde La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Sucre, Bolívar, etc. La familia de los ancestros maternos guajiros es tan numerosa y compleja en su cultura, como la familia de los ancestros paternos sucreños de García Márquez. Se entrecruzan allí los rituales guajiros, los mitos y las leyendas que nutrieron al niño García Márquez, y los mitos y leyendas de Sucre que también nutrieron al escritor, luego de la muerte del abuelo coronel en 1937, y su retorno al seno breve, efímero pero decisivo en la vida y obra del autor de Cien años de soledad. Creo que aquí no podemos jerarquizar regiones porque el genio bebió tanto de La Guajira, Aracataca, como de Sincé, La Mojana, Sucre, Sucre; Cartagena, Barranquilla, Valledupar, etc. Pero sus primeros ocho años en Aracataca fueron una marca insoslayable para construir su universo personal, que se complementará y enriquecerá con otras experiencias. Pero siempre dijo que jamás había salido de su infancia. Y poco antes de entrar en las lagunas del olvido, la enorme casa de los abuelos seguía gravitando en su memoria. Y luego, por su supuesto, esa vivencia inicial crecería y se decantaría con la experiencia en todas las aldeas del Caribe, ciudades pequeñas y grandes, Bogotá, Zipaquirá, y la vivencia en las metrópolis del mundo, Europa y América Latina: París, Roma, Venezuela, Cuba, Nueva York, México, Madrid, etc.