“Hay algunos autores que dicen que Shackleton no logró ningún éxito, más allá de llegar en 1909 a los 88 grados y 23 minutos de latitud sur antes que (el noruego) Roald Amundsen”, indicó Jara, unos de los mayores expertos antárticos de Chile. En su opinión, el mayor triunfo del explorador fue su “carisma” y “su cualidad de líder incansable, que no abandona nunca a su gente”.

Las campañas, que valen cerca de 3 millones de dólares cada una, arrancan en noviembre y suelen durar hasta marzo, pero todo depende del tiempo, según el experto.

“Un colega que está en la base Yelcho (una de las tres del Inach) me contaba estos días que no pueden salir porque la nieve cubre hasta la mitad del segundo piso y me mandaba fotos por WhastApp de pingüinos caminando a la altura de su ventana”, señaló Toro.

El coronavirus, que apareció por primera vez en la Antártida en diciembre de 2020 con un brote que afectó a más de una treintena de científicos y militares en la base chilena Bernardo O’Higgins, también está trastocando todo en el continente blanco.

Lea Carroll, del Instituto de Investigación para el Desarrollo de Francia, lamentó la falta de interacción entre el millar de bases internacionales que ha provocado la pandemia, “lo que está afectado a muchas investigaciones”.

Para el historiador Jara, la importancia de la Antártida no solo radica en lo que enseña sobre el mundo, sino también en que "es el único territorio del mundo dedicado exclusivamente a la paz y a la ciencia", algo que sigue intacto pese a la pandemia.