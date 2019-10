La absurda obra que nunca prosperó en Cartagena

Cuenta la leyenda, no tan leyenda, que en Cartagena, aquella ciudad caribeña, esbelta y rimbombante, de dolores y alegrías, donde un puente nuevo se cayó a pedazos, donde se construyó un ‘rascacielos’ en las narices del Castillo San Felipe, donde un túnel se hizo dos veces, porque el primero quedó mal hecho... y donde una vía Perimetral quedó en el ‘peri’, porque le faltaron kilómetros para terminar el ‘metral’, en esa Cartagena alguna vez hubo una obra que parecía sencilla pero terminó siendo controversial, que nunca prosperó, pero que sí le costó cientos de millones de pesos a todos. ¿A quién se le habrá ocurrido?

Este cuento real data de la historia reciente de la ciudad, de ‘Hace 25 años’ y, curiosamente, fue allí donde la miré hace algún tiempo, en esta sección de Amenidades del periódico El Universal. Es bueno recordarla, porque bien dicen por ahí que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Esto es lo sucedido con los paraderos públicos de buses inconclusos.

En la ciudad donde se construyó una muralla, con ingeniería española de punta del momento, un castillo, baluartes y claustros que siguen en pie pese a sus décadas de vejez, se empezaron a construir 159 paraderos de buses que, como es de suponer, servirían a los cartageneros de a pie para esperar el transporte público en un lugar específico. Crearían en su tiempo cultura ciudadana, en una urbe donde por costumbre se tomaba o se toma el bus donde sea. Cualquiera, ingeniero o no, arquitecto o no, pudiera preguntarse qué ciencia tenía hacer un paradero de bus, uno pensaría que puede ser sencillo, pero para aquella época, hace 25 años, no lo fue tanto.