Kribi: un diccionario web palenquero

Cristina es una emprendedora que se inventó un diccionario virtual de su lengua ancestral. Ella nació en uno de los palenques urbanos de Barranquilla, con sus raíces en San Basilio de Palenque (Bolívar). Es pariente de Evaristo Márquez, el legendario actor natural de la película Quemada, y su madre es Edith Márquez Reyes, una destacada educadora, fundadora de la primera Escuela Etnoeducativa del Distrito de Barranquilla Benkos Biohó, hoy conocida como escuela Paulino Salgado ‘Batata’. “Toda mi vida ha sido una academia de liderazgo que me ha permitido crecer como mujer, como ser humano y trabajar por destacar y salvaguardar lo mejor de mi etnia, mi comunidad palenquera y de la historia afro que me pertenece”, afirma la joven, mayor de dos hermanos. Gran parte de su infancia transcurrió en esa misma escuela y, en cada oportunidad, visitaba y aún visita San Basilio de Palenque.

Invitada al viejo continente

Por su labor, Cristina hace poco fue invitada por la Consejería Presidencial para la Juventud y la Cancillería de Colombia para participar junto a un grupo de seis jóvenes colombianos de la feria Più Libri Più Liberi (Más libros más libres), en Roma, Italia. “Me tomó por sorpresa. Ellos venían siguiendo el trabajo que yo hago y me invitaron. Me llamaron, dije que sí y como a la semana ya estaba en Roma”, nos cuenta. Allá intercambió saberes y sus conocimientos con participantes. “Cristina habló sobre la importancia de rescatar y promover la cultura palenquera en el país y de acercar a los jóvenes a sus raíces, así como de la importancia de exaltar la cultura y el patrimonio afrocolombiano”, destaca la Consejería para la Juventud a través de la nota de prensa.

Makeda Kahina

Su investigación se afianzó mientras estudiaba Contaduría Pública en la Universidad del Norte de Barranquilla, profesión que escogió con miras a emprender y crear su propia empresa... “Para poder llevar mis propias cuentas”, dice. Se desempeña como administradora en un conjunto residencial de la capital de Atlántico y esto lo alterna con su trabajo de gestora cultural. Ha hecho parte de organizaciones como Aiesec, Eneua, Colectivo Wiwa y Fumcat. En 2016, “cuando me sentí un poco empoderada de mi historia y quería compartirla con otros, creé un grupo estudiantil afro en la Universidad del Norte, en ese momento habían grupos de danza árabe, de música, de dibujo, de la comunidad LGTBI, pero no un grupo afro. Con el apoyo de Bienestar Estudiantil abrimos la invitación para que otros estudiantes se vincularan también, en el primer semestre se inscribieron más de 100 estudiantes, pero en ese momento ingresaron 30”, narra. El grupo estudiantil afro se llama Makeda Kahina. “Esos mismos jóvenes creyeron en el valor de estudiar quiénes somos desde la raíz, manejando diferentes puntos de vista y juntos trabajos en clases didácticas, resultado de un trabajo colaborativo con líderes de la comunidad afro en Barranquilla, entre los cuales se destaca Dolcey Romero Jaramillo y Francisco Adelmo Asprilla”, afirma. Esa búsqueda, también la llevó a trabajar con la Bucknell University de Pensilvania, enseñando español y apoyando investigaciones de lengua palenquera. Además, creó el cortometraje Icha, con el que participó en 2018 en el Festival de Cine Evaristo Márquez, en honor a su tío en San Basilio de Palenque.

Kribi- escribir

Todo eso sucedió antes de que en 2019 naciera Kribi, una herramienta pedagógica que ayuda a aprender y practicar el léxico palenquero. La palabra palenquera kribi significa escribir, y el diccionario puede consultarse en www.kribi.com.co. Al tener de base léxica al español muchas palabras guardan similitud con este idioma y son más de mil 500 las recopiladas en la herramienta digital. “Hay muchas palabras que utilizamos en la Costa y tienen origen palenquero, no sé sí conoces en Barranquilla hay un lugar que se llama La Troja, troja en lengua palenquera significa mesa. Es un lugar para compartir”, sostiene Cristina. “Todos aquellos jóvenes que hacen y han hecho parte de Afro Makeda Kahina, los líderes afro y palenqueros que han extendido sus brazos para abrazar esta idea y hacerla realidad, sin ellos eso hoy no sería posible, han sido un combustible motivante para este proyecto”, dice. “Mi sueño es que esta herramienta pedagógica sea base para futuras investigaciones en relación a la lengua y la primera herramienta para aprender y practicar el léxico palenquero, volviéndose así un potente referente de la cultura afro”, añade y me explica que están planeando agregar juegos y herramientas interactivas a la página el próximo año. “En el próximo año empiezo una maestría en educación, así me veo: enseñando mi comunidad, creando y sustentando herramientas, creando nuevos planes curriculares, nuevas propuestas, veo a Kribi como difusor de la cultura afro. La lengua palenquera es patrimonio inmaterial de la humanidad, nos recuerda parte de nuestra historia, debemos tomarla como algo que nos pertenece a todos y que hay que valorarla y que se mantenga en el tiempo. Tiene una historia y una carga increíble que hay que salvaguardar por los siglos de los siglos”.