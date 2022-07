José Luis, el niño que domó un mundo en silencio

En el mundo hay más de 7.000 idiomas, según la revista Ethnologue. La Federación Mundial de Sordos, WFD, estima que existen más de 200 lenguas de señas. Pero hay un lenguaje que trasciende, uno que no mira dificultades; ese vínculo tan fuerte que llevó a José y su hermana Lucía, en medio de un mar de incertidumbre, a crear su propio lenguaje y lograr que José tuviera voz... por fin.

-Los doctores detectaron que José tenía algo en el estómago y por mi edad, me sugirieron abortarlo- dice Mayra, mientras ve al suelo y lucha contra sí para no quebrarse en llanto-, pero yo no quería, él es mi niño- se exalta.

A los 5 meses de gestación, tuvo ruptura prematura de membranas y a los 7 meses, sufrió una hemorragia causada por placenta previa, por lo cual, los médicos decidieron adelantar el parto. José nació de 47 cm y pesó 1.400 g. Estuvo hospitalizado en una UCI por meses, debido a que sufrió de várices esofágicas, producto de una hipertensión portal prehepática adquirida y nació con discapacidad auditiva y vocal.