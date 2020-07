José Galarza pinta el lado invisible

José Galarza es un artista que ha pintado catedrales sobre la hebra de los cabellos de una mujer. Este artista ecuatoriano, nacionalizado en Colombia, a quien he seguido sus pasos desde que llegó, está en Turbaco en el confinamiento que amenaza a la humanidad, pero no ha dejado de pintar contra viento y marea. Y no puede salir porque además ya cumplió setenta años, aunque su espíritu se mantenga joven y activo. Y en estos días pidió auxilio a otros artistas porque se le habían acabado sus óleos y un buen colega solidario envió en un taxi unos tarros de pintura para que Galarza siguiera pintando. Cuando el taxista lo llamó por su nombre para entregarle las pinturas, Galarza se puso a llorar como un niño.

José Galarza pinta lo invisible y no porque lo haga en pequeñísimos y gigantescos formatos, sino porque como pintor capta el lado inusual e inesperado de las cosas, del paisaje y de la gente que le rodea. De tanto ver lo que vemos creemos que ya lo hemos contemplado casi todo en profundidad, pero José llega con sus pinceles y pinta los jardines del confinamiento y los paisajes donde aún aletean los pájaros del séptimo día de la creación, como si acabaran de soltarse de las manos de su soñador. Y retrata no solo caras sino emociones, rasgos humanos y temperamentos. (Lea también: José Salgado Galarza pinta en la cabeza de un alfiler)