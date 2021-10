“(En el Centro) Conocí a un señor que era mi mejor cliente, le vendía El Universal y El Heraldo -continúa- pero yo tenía un afán por el fútbol y tomé el capital del periódico, que eran 35 mil pesos, y me compré un par de guayos que costaron 31 mil pesos. Ese señor, en algún momento, se da cuenta de que no le estoy llevando el periódico, me pregunta por qué, yo le dije que me atracaron pero él se dio cuenta de que yo no estaba a pie descalzo o en chancleta, como siempre, y me dijo se te llevaron la plata pero no los guayos nuevos y se echó a reír”.

El barrio Palestina era entonces una invasión de casas de madera. “Para entrar allá era 40 o 45 minutos en burro o a pie. No había luz, no había servicios públicos, no había agua. Al llegar a ese barrio fue muy duro todo, pero Dios es bueno, te digo”, afirma. Duro es una palabra que ha tenido distintos significados en la vida de Jorge, relacionados con obstáculos, pero también con la fortaleza y con las ganas de prosperar.

Jorge De Oro hace cinco años comenzó a cumplir su propio sueño de construir su propia empresa compañía de bebidas.

Un cambio de vida

¿Y cómo superar las adicciones?, pues Jorge cuenta que con trabajo duro. El empleo que le dio aquel hombre, llamado Orlando Avendaño, lo mantuvo ocupado. “Eran un señor, un caballero, que medía más de 1.80 m de estatura y, a parte de inicialmente darme para el capital del periódico dos veces, me dio algo que necesitaba, que era el cariño, el afecto, el amor, algo que yo desconocía”, describe. Orlando se convirtió en el padre que Jorge nunca había tenido. “Él siempre buscaba mantenerme ocupado. Me fui apartando de mi pandilla y fui dejando eso. Cuando quise ver, ya no le encontraba sensación a ese bóxer que me encantaba. Mi abuelita, una señora campesina, llegó a hacerle un escándalo a ese señor, le decía que me iba a hacer un daño, que si él tenía una cantidad de hijos, que qué beneficio sacaba de ayudarme y él la tranquilizó, la abrazó y le dijo: ‘A su nieto lo voy a convertir en una gran persona y en lo que haga va a ser el mejor’”, comenta. (También le puede interesar: [Video] Los niños genios de Gambote que ganaron un oro en Chile)

“Me quejé muchas veces, cuestioné a Dios porque no podía tener algo, porque no podía comer lo que quería, pero Dios es bueno, te digo, y me dio la oportunidad de vivir todo eso porque me estaba preparando”, asegura. “Ese mismo señor me instruyó, me habló de todas las capacidades que tengo, me orientó en esa empresa de gaseosas donde él trabajó por más de 28 años; siempre me dijo que podía hacer las cosas mejor. A mis 18 años, entré a trabajar directamente con esa misma empresa. A los 20 años hice una propuesta comercial a mi jefe inmediato, que era transportar la gaseosa en burro a todos esos sectores -de La Popa- a los que no había acceso, eso se volvió un éxito. Automáticamente esa compañía me ascendió y me cambió la vida, el salario mínimo podía estar en 91 mil pesos y pasé a ganarme 700 mil pesos”, relata Jorge.

Eso también le dio la oportunidad de terminar el bachillerato y estudiar en la universidad. Cursó siete semestres de derecho siguiendo el sueño de aquel hombre que lo “recogió”, de verlo convertido en un abogado. Sin embargo, se retiró para cumplir su propia meta: ser administrador de empresas.