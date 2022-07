Jheda Henao vibra fuerte con el Colectivo Legend

La falta de oportunidades y de apoyo a las juventudes es una de las razones por las cuales a muchos jóvenes de escasos recursos se les dificulta cumplir sus sueños, pero para Jhonedis Henao Daza, conocido en la industria productora y musical como Jheda Henao, no sería impedimento para luchar por conseguir lo que tanto había deseado.

Jheda es oriundo de Medellín, pero desde muy pequeño se vio forzado a desplazarse hacia Cartagena junto a su madre, Magnolia Daza, pues el conflicto armado que azotaba al país no les dio otra opción. Al llegar a la Heroica, se instalaron en el barrio Las Lomas; su madre, quien era cabeza de hogar, se iba a trabajar todos los días para conseguir el sustento para su pequeño Jhonedis, pero él no se quedaba con los brazos cruzados viendo a su mamá trabajar sola, Henao empezó a pintar cuadros y se los vendía a sus allegados para tener con qué ayudar a su madre... ¡Pero eso no fue lo único que vendió! Junto a un vecino, se iba a caminar por las calles a vender de todo tipo de artículos, incluso, en el colegio donde estudiaba vendía zapatos, un negocio que hoy recuerda con gran satisfacción. Lea aquí: Así luce La Catedral, la jaula de oro de la que Pablo Escobar se escapó

“Recuerdo que había un vecino que tenía una variedad donde vendía todo tipo de artículos, al principio le dije que me diera dos pares de zapatos y yo le pagaba en dos días, así que iba al colegio y se los vendía a mis compañeros, cosa de que en dos días le llevaba su dinero a mi vecino. Solo tenía 13 añitos”, contó Jheda con una sonrisa de esas de satisfacción.

Jheda es hijo único, así que estaba solo con su madre en Cartagena... su padre había muerto tiempo atrás. Aunque pasaba por grandes necesidades, él dice que siempre se sintió agradecido con toda la ayuda que Dios le brindaba a su familia.