Hombres abusados: “Cuando ellos no hablan”

Shirley Orozco, trabajadora social.

La verdad me sentí impotente por no poder ayudar a mi amigo, pues según su familia, esta chica ya lo había golpeado otras veces y aunque me siento mal por él, soy consciente de que estas situaciones se propician cuando ambos normalizan la violencia en la relación.

Esto me hizo pensar en cuántos hombres también son agredidos por sus parejas y no se atreven a alzar la voz para pedir ayuda, pero... ¿a qué se debe esto?

La trabajadora social y especialista en terapia familiar, Shirley Orozco explica que los hombres no suelen informar que son víctimas de violencia debido a que los encasillan en estereotipos un poco retrógrados. En general, se tiene la idea de que el hombre es quien provee el sustento en el hogar y es el que suele tener el control de su familia. Le puede interesar: Amber Heard, desconsolada por veredicto a favor de Johnny Depp

Desde niños se les dice que “los hombres no lloran”. Esto crea inseguridades y sentimientos de vergüenza si se encuentran en una situación en la que los agreden, pues hablar sobre ello pondría en evidencia que son vulnerables y eso es “inconcebible para ellos”.