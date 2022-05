“Tuve una buena relación con mi hermana Tania, nos llamábamos, a veces me iba a pasar días con ella en Barranquilla para Navidad o vacaciones, y también llegué a tener una buena relación con Adela, su mamá, pues después tuvo que aceptar que yo existía”, reconoce.

Ella recuerda que la relación con su papá era excelente: a cada concierto que daba, ella asistía como otra aficionada y la visitaba en las casas donde llegó a vivir con su mamá. “Cuando mi papá regresó de Medellín, me reconoció a los dos meses de nacida, me llevó a la Registraduría, me iba a poner de nombre Catalina del Mar, pero después me lo cambiaron por Yojanna Paola”.

“Él se fue a perseguir sus sueños con Fruko y sus tesos, y en Barranquilla tuvo dos hijas con la señora Adela Martelo, que son Tania, la mayor, y Adelita, la segunda. Cuando él regresó a buscar a mi mamá, ella estaba embarazada de mi hermano mayor, y mi papá lo terminó de criar. De ahí la canción ‘La guarapera’. Él le prometió no abandonarla, se fueron a las corralejas y un 23 de octubre nací yo”, explicó Yojanna. Lea también: Joe Arroyo: la película sobre su vida termina etapa de rodaje .

Antes de que la fama tocara su puerta, el Joe Arroyo vivió once años con Gloria Godín.

“Mis padres se conocieron a los 14 años. El Nene, de Los Traviesos, y el señor Lucho Pérez les hacían la segunda a ellos cuando empezaron amores en Cartagena (...), cuando mi papá se refiere en sus canciones a Sincelejo es por mi historia”, dijo Yojanna Arroyo. Hoy, la mismísima hija se armó de valor para hacer un llamado sobre la herencia que les dejó su papá a ella y a sus otros tres hermanos, de la que dice aún no han recibido tras once años de su muerte.

“A la viuda, Jacqueline Ramón, le corresponde recibir el 50% de la herencia de mi papá por haber sido su esposa, y a los hijos el otro 50%. Me tocó poner abogado porque es una situación sin definir”, reconoce Yojanna. Y recalcó que su papá, antes de morir, le dijo a su esposa Jacqueline que no se olvidara de sus hermanos, o sea, los tíos de los hijos del Joe.

Por su parte, Yojanna aclaró que el cantante Dinkol Arroyo, hijo del Joe, no peleará la parte que le corresponde de la herencia, pues prefiere dedicarse y vivir de su trabajo.

Se encuentra una escritura pública donde Arroyo en vida cedió todos sus derechos de compositores a la empresa Joe Song”

Naucícrate Pérez Dau, abogado.

“Mi papá les decía ‘mis hermanos loquitos’, porque la verdad ellos no están muy bien... Viven en el barrio El Socorro en una difícil situación económica, la viuda los ayudó en su momento, pero ya no”. El Universal se comunicó con Jacqueline Ramón, quien expresó que nunca se ha negado a repartir la herencia entre los hijos de su exesposo: “Yo no me niego a darles su herencia, son ellas las que no se ponen de acuerdo”, puntualizó. El abogado Consultamos con el abogado de Yojanna Arroyo, el doctor Naucícrate Pérez Dau, quien explicó que el proceso debió definirse al poco tiempo de la muerte del señor Joe Arroyo, y que el inconveniente se debe a que al abrir una sucesión la ley establece que todos los bienes del difunto pasan a ser propiedad de sus herederos, pero hay una circunstancia especial cuando el fallecido está casado: la esposa tiene el 50% de los bienes. “El señor Arroyo tenía un matrimonio vigente, y como los bienes que tenía eran sus composiciones se abre la apertura del proceso, se encuentra una escritura pública donde Arroyo en vida cedió todos sus derechos de compositores a la empresa Joe Song, de la que él no era parte, y la beneficiaria era su esposa Jacqueline. Ella era la gerente, pero se la cedió a la empresa como persona jurídica. Eso generó que, prácticamente, tuvieran que sacar el globo universal de bienes - las composiciones del Joe. También había unos bienes de Barranquilla, que supuestamente estaban a nombre de Jacqueline, y que los adquirió antes del matrimonio”, subrayó.

Pérez Dau también dijo que la discusión empezó por el abogado de las dos hijas de Mary, quien pertenece al bufete de abogados de Abelardo De La Espriella, pues presentó una denuncia penal en la Fiscalía aduciendo a que las firmas del Joe eran falsificadas, o en su defecto él no era consciente de hacerlo, situación de la que no se sabe qué pasó desde que arrancó el proceso hasta ahora. “Se desconoce qué pasó porque no se ha logrado demostrar si al Joe le falsificaron la firma o no estaba en sus cabales. Esas regalías las recauda Sayco, pero en Sayco la empresa Joe Song ya estaba inscrita y según, por eso, no podía entregar el dinero a los hijos”, dijo el abogado. También dijo que esa empresa, como no es propiedad del Joe ni de la esposa, quien la maneja es la gerente que es Jacqueline, la esposa.

El abogado dijo que apareció otra hija de Joe Arroyo, quien vive en Turbaco, y pidió la suspensión