Herbert Protzkar, en el designio del poema

En su poemario ‘Pulsaciones del tedio y la vigilia’ (2019), publicado por Ediciones Espejismos, me detengo a leer el poema ‘De nada vale’, el poeta sentencia que “de nada vale la plenitud de la hierba/ si la fealdad del corazón/ es quien toma/ de los elementos del desastre/ el flujo del dolor/ eclipsando las quimeras”. Esos versos podrían describir el absurdo de la noche fatal que lo llevó a la muerte. Con la caída del poeta de ese pretil donde entró a la parálisis y en la antesala de la muerte, para decirlo con sus propias palabras, “se eclipsaron las quimeras”. Se detuvo una espléndida existencia literaria en su fecunda y vertiginosa madurez. Herbert había batallado con cerca de dos décadas de silencio creativo, en el que consagró su vida al estudio de la filosofía en la Universidad de Cartagena, en la docencia y en el retiro misterioso de los círculos literarios. Sus amigos extrañamos ese destierro elegido e intuimos que estaba gestando una silenciosa obra que años después vimos reaparecer con un entusiasmo inusitado, como si Herbert hubiera quebrado el hielo de tantos años, y hubiera regresado con más ímpetus no solo como creador sino como editor de la revista Epigrama, una de las mejores del Caribe colombiano y del país.

Herbert deja inéditos el libro de poemas ‘El espacio perdido o limitaciones del vuelo’, traducido al inglés por él mismo. Si releemos sus poemas de Epigrama, edición 13 y 14 de 2020, leemos el poema ‘Para morir basta’, en el que Herbert sentencia que “para morir basta la sombra ligera de tus animales/ de presa creciendo a la deriva”. “Para morir también basta que tu cuerpo/ renuncie a no morirse de tiempo ni de olvido”. Y al leer sus poemas en Epigrama, edición 15 y 16 de 2021, Herbert nos sorprende con la premonición de su muerte repentina en ‘Cabalgadura de reo de la muerte’, poema dedicado a su amigo el poeta Juan Manuel Roca. El poema se inicia con este verso: “Me duele tanto el ronroneo de las calles/ las convulsionadas esferas de lo muerto”. Y en los versos finales, la muerte se describe en los mismos ámbitos de su propia muerte: “Surcando los caminos de la muerte/ con dos o tres anaqueles de viento”. Y en la ‘Parábola de los puñales’, la metáfora de la noche como preludio de muerte aparece idéntica a su final: “Hasta aquí han llegado los cristales rotos/ por el grito en el alto filo de la noche”.

La heredad del poeta

Compartí por años aventuras y complicidades creativas, de lecturas y amigos de Herbert, desde los lejanos años ochenta del siglo veinte en que nos reuníamos los sábados al mediodía en su casa y leíamos poemas. Era un privilegio escuchar aquellos poemas de Herbert y Kelly León Menászas. El común denominador eran las imágenes que atravesaban las oscuras praderas de la muerte. Herbert en aquellos años era ya una sorprendente criatura que vivía y soñaba en poesía, poseído por el resplandor y la pasión de la poesía. Uno de sus predilectos de aquellos años era Álvaro Mutis. Herbert tenía un gallinazo como mascota en el patio. La imagen del carroñero nutrido de la muerte era ya una metáfora pavorosa y real en la casa del poeta. Herbert era un niño gigantesco cuya ternura explosiva podía llegar a límites inesperados bajo la embriaguez del poema. Sensible y generoso, puso al servicio de la poesía del Caribe y del resto de Colombia su revista Epigrama, en cuyas páginas publicó a los veteranos y a los iniciados en el arte de la poesía. La noche del accidente absurdo del 21 de mayo me llamó Herbert con la dulce y embriagada ansiedad de su voz, poco antes de que se cayera del pretil que desencadenó su muerte. Su saludo afectivo, que ahora comprendo como una despedida, me prometía que ya no volveríamos a alejarnos tanto tiempo, y que la vida recobraría el ritmo mágico de aquellos atardeceres en que compartíamos junto a Kelly León. Ahora los dos amigos del alma son una sombra imborrable e inolvidable en la pared de aquellos días en su casa.