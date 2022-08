Helena Groot, la primera presidenta de la Academia

Sus recuerdos favoritos son de aquellos años en los que salía de excursión con su padre Hernando Groot, un ingenioso investigador colombiano que, además, fue el pionero en las investigaciones sobre parásitos y virus tropicales en Colombia. Helena recuerda que desde pequeña sintió mucha curiosidad por el trabajo de su padre y mencionó en una entrevista para El Universal: “Cuando era pequeña, le pedía asistir a las salidas de campo, pero su respuesta siempre fue: ‘Cuando llegue el momento’. Pasaron los años y pude disfrutar de las excursiones. Siempre supe que me inclinaría por este camino”. Le puede interesar: Descubren al “primo pequeño” del asteroide que acabó con los dinosaurios

En 1970, Groot se graduó como microbióloga y rápidamente comenzó una maestría en genética. Hizo parte de la primera generación de genetistas de la Universidad de los Andes y fue en el Laboratorio de Genética Humana donde aprendió lo que sabe sobre citotoxicidad y citogenética, donde se encargaban de estudiar el efecto genético de los metales pesados en la salud de las poblaciones.

En 1984, Helena entró a reemplazar a María Victoria Monsalve, la exdirectora del laboratorio -y a quien Groot le atribuye el mérito de ser su mentora durante sus años como estudiante- como directora del Laboratorio de Genética, una labor que ella describe como enriquecedora e incansable.

En 2005, recibió el Premio Nacional al Mérito Científico en la categoría Grupo de Investigación de Excelencia por parte la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (ACAC).

Además, sus investigaciones han sido publicadas en reconocidas revistas científicas como The American Journal of Human Genetics, American Journal of Human Biology y Science.