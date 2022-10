¿Han habido, ha habido o ambos? El eterno error que hasta Bad Bunny comete

3. En 2013, Carlos Vives sacó una canción preciosa pero no tan conocida que se llama ‘Hoy me desperté en otro lugar’. En su cuarta estrofa, el samario canta: “Y llegaré en la noche / Como si fuera un ladrón / Te buscaré en mi cama / Como un niño busca a Dios / Y ya no habrán peligros / Solo ganas de vivir / Y te daré los besos / Que en ausencia no te di”. El verbo “haber” está empleado:

a. Correctamente, porque se está refiriendo a varios peligros.

b. Incorrectamente, porque debería usarse en singular.