El muchacho pintor nació en 1954 y el muchacho músico, en 1955. Los dos conocieron el sol oscuro de las tentaciones mundanas, los dos conocieron el esplendor de su arte, los dos esperaron tal vez que la vida no se les apagara tan pronto. El pintor soñó con exponer su arte, que había nacido en su barriada, deseó que la música de sus colores vibraran en el corazón de los cartageneros. El cantante murió a sus 56 años, en el 2011. El pintor, a sus 61, en 2015. Tanto el cantante como el pintor conocieron de cerca la música africana a través de los palenqueros que se habían quedado en el barrio, y en los fines de semana escucharon el lamento de las marímbulas que revivían los cantos palenqueros de los años veinte en la soledad del atardecer de los domingos. También conocieron la danza ancestral de Cartagena: la cumbia, el porro, el mapalé, el bulleregue en la voz templada de Estefanía Caicedo, la madre del folclor cartagenero, y los porros de ese señor discreto y humilde que era Pedro Laza, y los bailadores de cumbia de las Fiestas de la Candelaria y los bailadores de porros en las madrugadas de noviembre en las Fiestas de la Independencia. El pintor estudioso de las formas y los movimientos en la barriada se detuvo a dibujar aquellas escenas de baile, la cara del músico tocando su trompeta o el bombardino, las caderas de la negra saramuya que baila más que una palmera al viento, y cómo pintar la saramuyez de una negra bailando? Primero el pintor se detuvo a preguntarle a los más viejos qué era saramuya que no solo alude el dulzor de una fruta tropical como el anón, y en el caso de la mujer es otro el significado, cuando a Wilson Choperena se le ocurrió escribir la letra de la música de la cumbia 'La pollera colorá' , de Juan Madera, aludía al sabor sensual de una mujer negra bailando en la plaza de Barrancabermeja que le recordaba a las mujeres del Caribe. El pintor eligió el color negro para pintar el cabello de la mujer bailando y el amarillo y el rojo para acercarse al temblor de la música y a la pasión de la danza. Pero el amarillo y el naranja no le fueron suficientes, entonces utilizó el blanco para el brillo del aire, y los azules para insinuare el mar o el cielo. Y los colores carnavalescos para el vestido de la muchacha.