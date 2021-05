Y no, no es exageración o una forma dramática de ver la situación, seguro quedó alguna tía o abuela que podía hacerse cargo, y de hecho así fue, pero ellas decidieron en su plena adolescencia que yo era su responsabilidad, y así comenzó su camino a la adultez. Un par de niñas que jugaban a ser mamás, pero ya no más con una muñeca que podían tener o dejar cuando se aburrieran, sino con una niña de un año, de carne y hueso. Una muy llorona, intensa, “encimosa”, y otra vez llorona. (Le puede interesar: De una nefasta herencia y cómo enfrentarla)

Y así crecí, entre códigos, batas de laboratorio y timbales. Mis hermanas lo fueron todo, en medio de sus labores, de su vida, de su aprendizaje, me enseñaron a no botar basura a las calles, a amar la lectura, a hablar apropiadamente, a hablar en voz alta, a cantar, y sin saberlo, me enseñaron a amar a los demás, me inyectaron también la ilusión de ser mamá.

Mis hermanas se convirtieron en madres de sus propios hijos, el trabajo, la salud, las llevaron fuera de la ciudad, y yo me quedé, no lo entendía. Me habían dejado en buenas manos, hoy sé que en las mejores, pero en ese momento sufrí, quería a mis mamás. Me costó 15 años entenderlo del todo, me costó 23 horas de trabajo de parto y un bebé en brazos para entenderlo todo.

Veo a mi hijo, Nicolás, y no imagino cómo habría podido hacerme cargo de él a los 14 años, o mientras estudiaba. Seguro lo hubiera logrado, pero no lo imagino. Si a mis 30 me cuesta tanto, lo siento tan retador y complejo, no me imagino 15 años atrás.

Mis hermanas ahora eran mamás de sus propios hijos, e incluso ahí me dieron lecciones.

A mi hermana Tania le tocó sola con dos hijos, sola, y siempre a la altura. Su fortaleza me inspira.

Y a Catia no le tocó sola, pero sí en un escenario que para cualquier mamá es desgarrador: estar ante ese hijo que amas con la vida y saber que su pronóstico no es alentador, que probablemente nunca se levante de la cama pero tú vives soñando con que en algún momento lo logre. Y sonríes, y vives, sueñas, creas, trabajas para él, con esperanza, a veces derrotada... No era extraño llegar a visitarla y encontrarnos con su cara desencajada, sus ojos rojos y llenos de lágrimas. Se la vivía en terapias, médicos, operaciones, hospitalizaciones, y yo no estuve ahí lo suficiente, y veo a Nico y me preocupo por una mancha que tiene en la carita, y me pregunto: si yo me siento impotente por una mancha, ¿cómo se habrá sentido mi hermana? Y aunque siempre supe que era fuerte y aguerrida, después de ser mamá realmente comprendí las dimensiones de su valor.

Entonces le di vueltas, quería contar su historia, merece que su historia sea contada, merece que todos en el mundo sepan de ella, pero no sabía cómo decirle lo que quería hacer.

A veces la llamaba y mejor le decía alguna otra cosa que tenía pendiente o le preguntaba cosas al azar, pero esta semana tuve la valentía. “Escribe sobre Jaime”, le dije, intentando parecer fresca aunque estaba ansiosa. Mi sobrino murió hace dos años y sé que escribir, aunque liberador, no sería fácil para ella... pero lo hizo, como siempre, mostrándome cómo ser valiente. “Claro, escribo y te lo mando”, me dijo serena, valiente, como siempre.

Gracias, Tania y Catia, soy todo lo que ustedes hicieron de mí.

Las ama, su hija...