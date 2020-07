Esther Marrugo, la musa de Sofronín Martínez

Discreta, sensible, noble, amorosa, partió a la eternidad Esther Marrugo, la esposa del maestro Sofronín Martínez, con quien se casó en 1951, luego de cuatro años de noviazgo. Fue una personalidad entrañable e insustituible en la vida del artista. Ella, la madre de cuatro hijos y epicentro emocional de la familia Martínez Marrugo, fue una presencia en la historia del inolvidable Sofronín Martínez. No hay termómetro que mida en palabras o sonidos el arraigo que un ser humano pueda tener en la vida de un músico y de una estirpe musical como la de Sofronín Martínez Heredia y la de su linaje Martínez Marrugo, pero Esther Marrugo es el encanto del artista que encontró en ella la compañía para toda su vida, la musa de sus días y noches, inspiradora y al mismo tiempo arquitecta secreta y efectiva del entramado familiar. Es la que junta los hilos de ese tapiz y los colorea con su sonrisa, con su vocación maternal, con su amorosa paciencia para conjurar penas y dolores y transmutarse en fe y esperanza.

De la unión de Sofronín Martínez con Esther Marrugo nacerían Luis Fernando (1951), Cecilia (1958), Adolfredo (1962) y Jorge Enrique (1972). (Lea aquí: Sofronín Martínez, 20 años de su partida)

“Para Cecilia y para mí, que somos los mayores, mi mamá fue madre y padre porque mi papá viajaba todo el tiempo”, dijo Luis Fernando en una entrevista en 2010, concedida a Juan Martín Fierro, autor de la semblanza Sofronín Martínez, el ángel de Pasacaballos.

“Él pudo ser músico y tener una familia gracias a ella, que desde muy joven asimiló ese ritmo y cuidaba de nosotros y de la casa prácticamente sola. Quizá por eso yo no fui músico, porque nunca vi las guitarras de mi papá en la casa, él las tenía en Barranquilla y no en Turbaco, que fue donde vivió en 1957 hasta su muerte. Aunque me es difícil hablar con objetividad de mi papá, sí creo que su estilo lo convirtió en uno de los grandes intérpretes del bolero filín”.

Allí, en esas palabras puras y espontáneas de Luis Fernando, hay una visión maravillosa de Esther Marrugo, su madre. Ella era el eje de la familia, cuya abnegación y sacrificio amoroso en una época en que los músicos y, en particular Sofronín, tenía que ausentarse naturalmente por sus contratos y presentaciones en distintas ciudades del país, ella cumplía la doble misión de proteger al artista para que desarrollara su vocación y su arte, con la absoluta confianza en su corazón y en su palabra sagrada, y a su vez, era la protectora de sus hijos, la que llevaba las riendas del hogar y el sentido organizado y cohesionado de la unidad familiar. El papel de Esther Marrugo es altamente valioso. Siempre se reconocen los méritos de un artista, y poco el de sus compañeras sentimentales. A la familia Martínez Marrugo, nuestras voces de respeto, valoración y aprecio, en este duelo que vive con la partida de doña Esther Marrugo.