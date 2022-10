¿Estás pasando por la crisis de los 30? Te entendemos y explicamos sus motivos

Me duele la ciquitrilla. Tengo 30 años. Estamos en los 30. Ahora nos llaman millenials, profesionales del siglo XXI, nacidos en medio del auge y desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación TIC, “el cambio más grande de la época moderna”, como debidamente señala la investigadora Esperanza de Jesús García Ayala.

Pero independientemente de la época en la que se haya nacido, cuando llegamos los 30, miramos para atrás: ¿qué hemos hecho con nuestra vida? ¿Hacia dónde vamos?

Muchos empiezan a arrepentirse de su decisión de no querer hijos, a otros por el contrario se les van las ganas de formar una familia... y empieza un coctel de preguntas a uno mismo, esos cuestionamientos que son normales, teniendo en cuenta que estamos casi en la mitad de la vida, dicho por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística: “La esperanza de vida (que corresponde al número promedio de años que viviría una persona, siempre y cuando se mantengan las tendencias de mortalidad existentes en un determinado período) es de 74 años; las mujeres viven, en promedio, 6,8 años más que los hombres”. Podría interesarte: La crisis de los 20: ¿Acaso no cumpliré mis sueños?

Le pregunto al psicólogo Adolfo Castilla, quien me dice que durante toda la vida, el desarrollo evolutivo implica cambios y donde existen más cambios significativos son el adolescencia y adultez mayor. “Estos sentimientos son normales y se dan de acuerdo con las expectativas de cada quién: ‘Ya me casé’, ‘He logrado lo que he querido’ o ‘No he logrado lo que he querido’. El ser humano a esa edad está en plena etapa productiva. Por otro lado, ya llegando a los 40, nos ponemos a pensar en los años de vida, teniendo en cuenta que la expectativa de vida es de 70 años en Colombia”.