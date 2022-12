Esta es la historia de Leonardo Gamarra, sinceano maestro de porros

Por su infancia cruza un tigre que sale huyendo en plena plaza. Es la parodia del tigre. Y mientras conversamos está pasando el tigre otra vez por la plaza de Sincé como en su infancia que evoca a sus ochenta años. Un tigre que sale de la plaza y de sus recuerdos y se mete en su música. Sinceano que no se haya disfrazado de tigre y no haya bebido del agua del Trébol, es criatura sospechosa. Es tigre que no ha alcanzado la dignidad festiva del porro. Recuerde aquí: Exaltan al maestro sinceano Leonardo Gamarra en el Encuentro Nacional de Bandas

Leonardo Gamarra que sueña y piensa a ritmo de porros, pero también a ritmo de danzones, boleros y sones, es un tigre que ha librado todas las batallas por la música. Ha perdido la cuenta de cuántas canciones porque en todo momento está componiendo, y desde que pasaron del centenar de canciones ya no se toma la molestia de enumerarlas porque no hay un día en que no se le ocurra convertir cualquier asunto del amanecer en materia prima de su canto, él que vive en el regazo de los colibríes en el monte sagrado de su aldea natal, en el patio del barrio Palacio de Sincé, Sucre, donde nació el 18 de julio de 1940, es un ser de música.