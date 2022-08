‘En-Cueros’: más allá de la resistencia y resiliencia, un acto de dignidad

Fue entonces cuando empezó a descubrir ese barrio, donde era evidente la carencia de servicios públicos, pero eso no se comparaba con lo que estaba por vivir con la llegada de grupos armados que sembraron una década de terror, hostigamiento y muerte en Nelson Mandela, algo que no vivió en el casco urbano del pueblo donde pasó su niñez.

“Llegué en 2006 a Nelson Mandela, porque en mi familia no podíamos estar pagando un arriendo en el Nuevo Bosque o Zaragocilla. Mandela era entonces una tierra muy rural, una tierra negra, donde también se sentía el olor a mierda de vaca como en Plato, Magdalena, a donde me llevaron cuando tenía un año”, recuerda Dayro. Lea aquí: Mandela, el arte de Dayro Carrasquilla que se mostrará en Montería

El artista plástico cartagenero Dayro Carrasquilla Torres jamás imaginó que el ambiente rural, los paisajes y la paz en la que vivió en sus primeros once años en la finca de su abuelo, en Plato, Magdalena, cambiarían radicalmente cuando llegó al barrio Nelson Mandela tras una difícil situación económica familiar.

Dayro Carrasquilla, hoy docente del Magisterio y de Bellas Artes, afirma que en algún momento llegó a sentir fastidio u odio por su barrio porque tenía una vida condicionada en la que no podía ser él mismo; sin embargo, partir del arte, empezó a comprender el porqué de las cosas y esa misma necesidad lo llevó a que surgiera ‘En-Cueros’ como un proceso de reconstrucción de memoria y de reparación colectiva. “Se está luchando por una reparación colectiva, porque es una deuda que tiene el Estado, no solo con Mandela sino con todos los territorios urbanos que fueron violentados porque solo se habla del conflicto en lo rural pero nunca se habla del conflicto en lo urbano”, sostiene Carrasquilla.

Dayro y otros líderes sociales de Nelson Mandela como Gladis Montes, John Rojas y Luz Estela Martínez se dieron cuenta de que gran parte de las nuevas generaciones del barrio desconocen todo lo que se vivió en el pasado, por eso consideraron la necesidad de construir ‘En-Cueros’. El proyecto se puso en marcha como laboratorio en tres instituciones educativas de Nelson Mandela: Jesús Maestro, Colegio Salvador-sede Las Colinas y Colegio Colombo Holandés con jóvenes de grado décimo y once, 20 estudiantes por cada institución para un total de 60. Los líderes sociales y mediadores de arte se idearon tres etapas para este proyecto con los jóvenes: Sensibilización, Confrontación y Creación.

La Casa de la Reconciliación: obras relacionadas con el papel de los líderes sociales junto a la misma comunidad para llegar a esa armonía y respeto mutuo de la reconciliación.

La Casa de la No Repetición: obras relacionadas con la no indiferencia frente al dolor ajeno, vivir el dolor del otro para pensar de forma colectiva, velando por una no repetición.

En la etapa de Confrontación, los jóvenes hacían recorridos en cada una de las tres casas de exhibición, y quienes los recibían eran los líderes comunitarios que se encargaban de contar esas vivencias a viva voz a partir de sus testimonios.