Quería tener a mi hijo el otro año o, en su defecto, este. Era una decisión que estaba tomada desde hace unos cinco años, más o menos, teniendo en cuenta mi estabilidad laboral, la de mi pareja y todo eso que uno considera que debe ser idóneo para conformar una familia.

“Cuando llegó la pandemia, quedé sin trabajo y pese a que mi marido sí tiene estabilidad laboral nos pusimos a pensar en que estos son tiempos difíciles para ‘encargar’ bebé. Quién iba a pensar que algo así nos sucedería... Claro que tengo ganas de ser madre. Pero siento miedo de enfermar o que mi bebé enferme. Tengo miedo de que mi familia enferme y, en general, siento mucho miedo de todo lo que pueda pasar en el mundo este y el otro año. La vacuna es una esperanza, sin embargo, quién sabe cuándo acabará todo. ¿Cuándo volveremos a la normalidad? Ya tengo 29 años y sé que cada día que pasa mi fertilidad baja un poquito más. Es como si mi proyecto de vida se hubiera estancado”.

“No te puedo decir si me alegra o me entristece. Mi novio quedó sin trabajo y ahora tenemos un emprendimiento de comidas rápidas en el pueblo, que apenas está tomando fuerzas. Queríamos tener un bebé, pero debido a las circunstancias nos tocó devolvernos a la casa de nuestros padres. Todo ha sido tan rápido. Solo queremos volver a la normalidad y, bueno... Sí me gustaría estudiar una carrera técnica antes de quedar embarazada, ahora que lo pienso”.

Casos como el de María José se replican en el mundo y por supuesto en nuestro país.

De acuerdo con sondeos hechos en Colombia, la intensión de concebir hijos disminuyó en un 20% en las familias que tenían planeado este propósito, desde el inicio de la crisis sanitaria.

“El impacto que tiene en una mujer posponer su embarazo en época de pandemia, psicológicamente, puede depender de muchos factores. En algunas puede generar tristeza, es decir, para quienes tenían planeado quedar embarazadas para este año, y es que les tocaría esperar un tiempo más para cumplir su sueño de ser madres.

“Pero para otras parejas podría generar tranquilidad no quedar embarazadas, y es que así se evitaría que el hijo nazca con enfermedades producidas por el COVID-19. En caso que hayan llegado a un acuerdo para este fin, deben esperar hasta que pase un poco toda esta incertidumbre de la emergencia sanitaria por la pandemia, y también desde el punto de vista económico sería un descanso, por el declive financiero que se está viviendo a nivel local, nacional y mundial”, cree la psicóloga de familia Carmen Garrido.