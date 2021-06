En la mesa, tan emocionada como el chef, Carolina Escalona graba la escena con su celular. La penúltima de los hijos del maestro ha liderado, junto a su hermana menor, Astrid, la proeza de mantener viva a la Fundación Rafael Escalona, creada hace 13 años por el mismo vallenatero para preservar la herencia musical y artística que le dejaría a Colombia y al mundo. Son varias líneas a las que apunta esta fundación -me explica Carolina-, todas siguen los parámetros y la visión que este hijo de Valledupar dejó antes de irse a descansar ‘a su casa en el aire’. Una de ellas es la gastronómica. (También le puede interesar: Una ruta culinaria con sabor a Rafael Escalona)

Un artista multifacético

“En la tarea de preservar el legado de su música, la Fundación ha invitado a artistas contemporáneos a sumarse a esa tarea, desde vallenato clásico hasta los ritmos contemporáneos. Otra faceta muy importante de mi papá era la de diseñador, toda la ropa y los sombreros que usaba, él mismo los diseñaba. Como artista percibí de él que tuvo sus momentos para cada situación (o talento), algunos fueron paralelos y otros más marcados. Todo el tema de la composición fue hasta los 40, casi 50 años; ya después, cuando se radicó en Bogotá, empezó a ejercer otras lineas del arte, hizo un cuadro, un mural donde pintó todas sus canciones, fue un artista muy integral. Su inspiración no tenía límites. Para nosotras es importante cada faceta de él, por eso desarrollamos procesos y proyectos diferentes”, detalla. (Lea también: Rafael Escalona: homenaje por sus 12 años de ausencia)

El pirata de Loperena es uno de los platos y canciones que participa de esta ruta.

Un lugar de encuentros

Carolina también recuerda que esa casa, ahora convertida en un museo, en el que se conserva todo intacto, tal como el artista y su esposa lo dejaron al morir, era un lugar de encuentros, en los que, incluso, Escalona intentó buscarle el amor a su tres últimas hijas, en cenas y almuerzos. “Me acuerdo de que siempre en la casa había gente, en el desayuno, en el almuerzo, en la comida, era compartir con la gente. Recuerdo el trato que él tenía hacia la gente, siempre daba los consejos de una manera muy bonita. Por otro lado, también era la preocupación como papá que nos casáramos bien. Siempre tuvimos muchas cenas y muchos almuerzos en los que él invitaba a sus amigos con sus hijos para ver cómo nos podía enlazar. Pero nosotras no, no queríamos, porque yo soy muy cachaca, nosotras crecimos en Bogotá y en mi casa, por parte de mi familia materna, era un matriarcado. Entonces era ver cómo ese machismo costeño cedía ante ese matriarcado. Al final se dio cuenta de que, definitivamente, el marido que él quería para nosotras no era lo que nosotras estábamos buscando, era muy chistoso porque se cansó de estar buscando”, dice y ríe.

“Recuerdo que un día que terminé una relación me aconsejó: ‘Uno tiene que salir adelante y aprender a olvidar, uno tiene que querer al que lo quiere y olvidar al que lo olvida, así siga doliendo, después te tienes que acostumbrar’, y ahí fue donde entendí El mejoral. Para mí siempre eran enseñanzas. Finalmente, él como que se dio cuenta de que nosotras éramos igual de necias que él y decidió volvernos fuertes, como él. Sin embargo, tuvo la frustración de que la mayoría de sus hijas, a las mayores, nos las llevó al altar”, añade. (También le puede interesar: Rafael Escalona y Jaime Molina, dos amigos que se quisieron con el alma)