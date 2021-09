Cada uno de ellos tiene una sección delimitada de libros infantiles y juveniles recomendados en el plan lector de los colegios de Cartagena, y otra sección de libros de autores colombianos, entre los que están Gabriel García Márquez , Germán Castro Caycedo , Juan Gossain , Germán Santamaría, Óscar Collazos , Roberto Burgos Cantor , Germán Espinosa, entre otros. En otra sección, no tan visible, están los libros de pasta dura forrada en cuero dorado, los libros clásicos desde La República, de Platón; Las mil y una noches , la serie de Premios Nobel de Literatura, con autores ingleses, norteamericanos, autores latinoamericanos: Rulfo, Cortázar, Carpentier, entre otros, novelas policiacas, de suspenso, intriga, como Agatha Christie y Édgar Allan Poe, y autores más recientes de Cartagena: Pedro Badrán, John Jairo Junieles, Orlando Echeverri, Margarita García, entre otros.

Veintinueve libreros de Cartagena que han sobreviven en el Parque del Centenario vendiendo sus libros de segunda mano no resistieron más y decidieron cambiar libros por comida durante tres días de septiembre.

Odisea de los libreros

Enrique Ochoa Pérez, de 74 años, nacido en San Onofre, con 30 años de ser librero en el parque, 11 hijos, de los cuales han fallecido 3, vive en la Calle del Tamarindo del barrio El Reposo. Dice que nunca había vivido una situación similar desde que empezó a vender libros en la avenida Venezuela.

Conserva el carnet que le entregó el entonces alcalde Nicolás Curi cuando decidió reubicarlos en el Parque del Centenario.

“Nosotros no le estamos pidiendo nada a la administración distrital, solo que nos dejen trabajar. Poco antes que empezara la pandemia, viendo que la situación se ponía difícil, los libreros decidimos vender artesanías como complemento de los libros, pero no lo permitieron las autoridades, como si libro y artesanía no fueran cultura. Así que ahí tenemos las artesanías, guardadas”.

Enrique dice que el autor que más ha vendido en su puesto es a García Márquez, perseguido por los turistas extranjeros. Todos sus libros se venden allí. Antes de la pandemia, en el apogeo de marzo a principios de mayo, lograba vender más de doscientos mil pesos, pero ahora verle la cara a García Márquez en los billetes de a cincuenta se ha vuelto escaso. Ahora no se vende nada. Él, como el resto de libreros, vive de milagro, trabajando de lunes a viernes. El sábado es libre y sagrado porque es adventista.