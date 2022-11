El pájaro de mal agüero que hace caer en cuenta el amor por la vida

Nos despertó el canto terrible del yacabó en los techos cercanos de la casa, y sentimos sacudir sus alas embistiendo el viento encrespado de la noche. Abuela dijo: Es el yacabó. Y se santiguó al escuchar el eco de su canto entre los mamones y los totumos del patio. Alguien susurró en la casa vecina: ¿Oíste al yacabó? ¿Dónde se paró? Parece que se paró en la casa de Isabelita, dijo abuela. No, rectificó abuelo: Se paró en la casa de Hilda. Y al nombrar a Hilda, fue la misma Hilda la que preguntó en el patio vecino: ¡Ni lo permita Dios que ese pájaro se pare en mi casa! ¡Ese pájaro está en la casa de Carmen Milo! Y al nombrarla oímos la voz pedregosa de Carmen Milo, diciendo: Yo no he oído al yacabó aquí. Está cantando en la casa de Escolástica. Y Escolástica dijo: ¡Cómo se te ocurre! No ves que está cantando donde Juana Domínguez! Y Juana Domínguez que no ha había podido dormir se asomó al patio: ¡Avemaría Purísima aleja a ese pajarraco que viene a cantar la muerte! ¡Aquí no es! Recuerde aquí: Una riña por un pájaro deja un herido y cuatro capturados

El grito de Juanita resonó en la calle. ¡El yacabó está cantando en el techo de la casa de Nena Uparela! Y Nena Uparela asomada en su balcón dijo: ¡Aléjate de aquí, yacabó! Y el yacabó voló a la casa de Ricardo Ulises. Y Ricardo Ulises vio la sombra del pájaro en la palma oscura de la casa y con su único ojo bueno, el izquierdo, parpadeó hasta alejarlo, manoteando el aire. ¡Adiós luz que te guarde el cielo, animalejo inmundo! Y el yacabó voló a tres casas vecinas dejando una estela de terror entre todos. Escolástica sacó su rosario y empezó a rezar. Juanita lo espantó con tres oraciones que endulzó y calentó con agua de panela. Carmen Milo sacudió sus escobas de varitas y apuntó contra el pájaro. Le aterró ver algo parecido a la mirada de un búho y se preguntó si aquella mirada oscura y perversa venía a llevársela a ella. No debí mirarlo y menos que ese animal me mirara, dijo Carmen Milo.