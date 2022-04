July Dayana.

“Fue más fuerte que las quimios intravenosas. Me faltaba la respiración, se me bajaron las defensas, pero el cabello no se me cayó”, reafirmó.

En medio de su tratamiento hormonal para detener la menstruación y no afectar sus huesos, apareció en los exámenes que la vértebra L5 estaba comprometida. “Ahí sí dije que en mi cabeza no me hacía nada... le dije a Jesús que me abandonaba en sus brazos, que a pesar de que hacía mi mejor esfuerzo la enfermedad me quería ganar, que los días que iba a vivir en la tierra sean porque Él me los quisiera dar”.

Esta vez July fue con su mamá hasta el municipio de Girón a visitar al Señor de los Milagros y al santuario de la Virgen de la Salud, en Páramo, Santander, donde recogió agua que brota de una cascada, que, según los religiosos, sana.