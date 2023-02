El joven cartagenero que canta en los buses para cumplir sus sueños

Y es que en Cartagena existen muchos jóvenes que, como Palencia, sueñan ‘ser grandes en la vida’, ya sea en la medicina, ingeniería o en las artes. Anhelan siempre algo mejor, por lo que recurren a distintas prácticas con tal de alcanzar el éxito que los desvela. Le puede interesar: Las historias que pasan desapercibidas en los buses de Transcaribe

“La primera vez me dio mucha pena, es un trabajo duro y no es para todo el mundo, conocí gente que trabajaba meses y cualquier día lloraban por no aguantar la situación”, expresa Palencia sobre su primera vez cantando en un bus.