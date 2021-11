La forma de abordar las adversidades de la vida marcará para siempre nuestro destino, porque por muy compleja que sea la situación que afrontemos, la actitud que asumamos será clave para superarla e incluso salir victoriosos ante ella. Eso lo sabe bien Clara Inés Parra Ortiz, una barranquillera de 37 años que desde los seis meses de nacida ha vivido en Evitar, corregimiento de Mahates, Bolívar. Es de esas mujeres que siempre sonríe y antepone el positivismo ante todo. Se declara luchadora de la vida y sí que lo es. Eso lo aprendió desde pequeña, de su abuela materna. “Mi mamá tuvo que emigrar a Venezuela porque la situación aquí era bastante difícil, nos dejó aquí a mi hermana de siete años y a mí. Luego tuvo un bebé allá y lo mandó para acá a los seis meses de nacido. Tuvo que irse para darnos una mejor calidad de vida, porque aquí la fuente de trabajo es poca”, refiere. Así que su abuela fue prácticamente quien la crió y quien enseñó a tener el valor de luchar todos los días por una mejor existencia. “Tuve una abuela que siempre me enseñó que yo no tenía discapacidad, que yo tenía que aprender a ser independiente, gracias a ella sé barrer, sé cocinar y sé hacer muchas cosas en la vida (...)”, narra Clara Inés. Vea aquí: Video: la mujer que cuida a sus 3 hijos con parálisis y un amor infinito

Cuando habla de discapacidad se refiere a una condición con la que nació: acondroplasia, una enfermedad que produce atrofia, poco crecimiento de las extremidades superiores e inferiores y causa enanismo. “He sido una mujer emprendedora porque la discapacidad no es limitación, la discapacidad no está en las extremidades sino en la mente, y mi mente es positiva, siempre estoy con la frente en alto y la mente positiva”, recalca.

“Para mí no hubo ningún impedimento, yo siempre he buscado la forma de salir adelante, he vendido bolis, tuve una tienda en mi casa, contraté para vender en el quiosco del colegio, ahora vendo empanadas, pero debido a la pandemia el negocio ha decaído porque los precios de los productos aumentaron, pero, mijo, para adelante, siempre he tratado de llevar mi negocio, siempre he sido muy luchadora”, añade.

Hace ocho años, Clara Inés encontró el amor de John Rafael Abdala Arrieta, un hombre de Mahates que un día cualquiera se presentó en la puerta de su casa. “Me encontré con ella cuando llegué vendiendo helados aquí, a su casa. Me enamoré de ella, nos juntamos y para qué, es muy bonito, es una buena mujer y ese amor ha dado como fruto a nuestro hijo”, complementa John.