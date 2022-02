Así como el abogado de la ‘Estrategia del caracol’, me puse de pie, jueputa, me paré y solo”,

Gabriel.

A los dos días, le quitaron la intubación traqueal, pero los pulmones seguían sin funcionar, debido a que el centro hospitalario no contaba con la máquina necesaria para extraer los líquidos. En Latinoamérica, mueren más de 8 millones de personas por enfermedades o situaciones que pudieran ser perfectamente tratables por los sistemas de salud, según el Banco Interamericano de Desarrollo. De acuerdo con el reporte, 60% de las muertes que podrían haberse tratado médicamente son consecuencia de una baja calidad de atención o falta del equipo necesario.

Los familiares de Gabriel hicieron lo posible para trasladarlo a la Clínica de la Colina, donde contaban con los elementos necesarios. Él se sintió raro. Feliz por sobrevivir, pero indignado al pensar por aquellos que no tienen los recursos para un centro privado y se mueren en pasillos diáfanos sobre baldosas frías esperando una atención que nunca llega del sistema de salud colombiano.

Los médicos le informaron que debía pasar un tiempo mínimo de 60 días en cuidados intensivos, dado que la cirugía a corazón abierto lo tenía, constantemente, al borde de un paro cardíaco, y los pulmones seguían maltrechos. Gabriel fundó en ese momento un nuevo capítulo: el de la resiliencia y la voluntad irrefragable.

“Así como el abogado de la ‘Estrategia del caracol’, me puse de pie, jueputa, me paré y solo”. A los 45 días, Gabriel salió de la UCI y de recuperación. Regresó a su apartamento. Encorvado por la cirugía, en silla de ruedas y con el cabello cenizo colmado de canas que no tenía dos meses atrás.

El primer desafío de su nueva realidad fue subir los 4 pisos de escaleras. 32 peldaños con 4 descansos de baldosas ocres y grises que antes subía en menos de minuto y medio. Esa vez le tomó treinta minutos con igual número de suspiros.

Al mes, regresó al quirófano por una cirugía que le ayudara a la movilidad y normalidad de su brazo izquierdo. Aquel que fue su escudo y en donde recibió la mayor cantidad de puñaladas. Sin embargo, el postoperatorio lo hizo en 3 centros.

Donde lo intervinieron, no había convenio de su EPS con el ala de fisioterapia y en el segundo, donde le hicieron las terapias, no había una inyección que consiguieron en un tercero. Problemas estructurales bastante graves tiene la salud colombiana. La falta de una cobertura integral por parte de las EPS es un tema de vida o muerte. Mire aquí: [Video] El robo y accidente que terminó en tragedia para Kelly Morelo

***