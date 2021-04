Rodrigo Sánchez Barroso (1940), al que cariñosamente llaman El Pelusa, tiene la dignidad de un guerrero que no ha sucumbido a nada y ha desafiado desde niño a la pobreza, a las enfermedades y ha logrado la excelencia a pulso de vivir, trabajar y soñar.

En aquel instante, él no había tenido un contacto directo con un sordomudo.

“En esta batalla, he estado bien rodeado: por María Cristina, mi esposa, y mis hijos. Ellos han sido mi brújula”, dice Rodrigo.

Esperanza laboral

Los sordomudos bajo el liderazgo de Luis Carlos, quien se convirtió en capacitador de otros sordomudos, empezaron a abastecer un mercado inexplorado en la ciudad.

Hicieron los muebles, las sillas y las estanterías del diario El Universal en su sede de la calle San Juan de Dios; tallaron y tornearon los muebles de las oficinas del Concurso Nacional de Belleza, en los años de Teresa Pizarro de Angulo; le hicieron las consolas y los espejos de la casa a Josefina de Gómez Naar, hicieron los trabajos en madera de hoteles del sector de Bocagrande y edificios de Castillogrande, y trabajos de empresas y residencias de toda la ciudad.

¿En qué líos me he metido?, se preguntaba Rodrigo al ver que ciertas empresas al principio se negaban a contratar a un sordomudo, y él salía a defenderlo, como un padre multiplicado, encarando la filantropía, la compasión, el sentido social y empresarial y la visión moderna de las nuevas responsabilidades sociales.

De esa legión de sordomudos, a los que él abrió una oportunidad laboral en la industria de la madera, recuerda ahora a Santiago Delgado, Santiago Berrío, Carlos Martínez, Hugo Recuero, Rodrigo Gutiérrez, Iván Vélez, Jimmy González, Tomás Machado, Guillermo Julio, a quien decían La Llaga; Walter Gómez, entre otros. No solo integró laboralmente a sordomudos, sino también a muchachos con déficit cognitivo a quienes capacitó con una paciencia infinita y un humanismo sin tregua, replicando a Job. Al pronunciar estos nombres se le quiebra la voz y se le moja el rostro de lágrimas al recordar a uno de los padres de los muchachos: se trata de un señor que le guardaba el salario a su hijo sordomudo para que, cuando él muriera, tuviera suficiente dinero para defenderse. Aquel padre le dijo conmovido a Rodrigo: “¡Gracias, me has regalado un hijo!”, ese hijo al que el padre creía perdido sin ninguna posibilidad laboral.