Los días pasan y sus bocas están cada vez más secas. No hay ni una gota para refrescarse. Esta situación se repite diariamente en todas las familias de un pueblito de Bolívar y los obliga a sacar agua de una poza con el esfuerzo de sus brazos: llenan un par de tanquetas con ese agua, y es la misma que usan para trastear, bañarse y hasta para tomar cuando no hay más. “Le echamos gotas de cloro”, dice una habitante.

“Yo ese agua no me la tomo”, dice Sandra con firmeza sobre el pésimo servicio en los registros, pues hace casi dos años instalaron unas tuberías de agua para colocar varios registros en los que, supuestamente, llegaría potable –limpia- desde la vereda de Palmarito, pero no, llega sucia desde hace bastante tiempo.

Sandra vive con dos hijos menores, sus padres, hermanos y sobrinos. Toda esta familia depende del agua que se consiga, por eso reafirma que al comprar una sola caneca de mil pesos para toda una familia se acaba en menos de media hora.

“Aquí no hay ingresos. No hay fuente de empleo. La gente que trabaja aquí es haciendo carbón y cada bulto cuesta 7 mil pesos, uno no gana nada ahí. No hay oportunidades de estudios ni empleo para nosotras, las mujeres... es muy duro”, reafirmó Muñoz. También explicó que hace pocas semanas, cuando realizaron el paro, fue que “medio bombearon” la poza. Dicen que les prometieron que en este abril el servicio de agua potable llegaría y aún no han terminado de instalar todos los registros, muchos están desprendidos y para colmo el agua sale sucia.