“No saben todo lo que yo deseaba estar allí, yo dije... ¡no, esta es mi oportunidad! Si no es ahora, no es nunca”, contó Edd Cabarcas.

Un día, llegó a él una oferta para trabajar en un restaurante de alta cocina en la ciudad, necesitaban un cocinero y él cumplía con el perfil, pero le exigían estar certificado, algo que él hasta el momento no había conseguido, solo tenía sus cursos de cocina básica y de manipulación de alimentos, sin embargo, no se rindió y logró ingresar a trabajar en una cocina de alto prestigio.

“Yo quería que la tierra me tragara, luego de los insultos por parte de mi superior yo me cuestionaba si realmente servía para esto, fue un momento terrible en mi carrera”, afirmó Cabarcas.

“Yo hacía mis videos mientras trabajaba, a mí me gustaba mi vuelta de enseñar a la gente a cocinar... Emprendí con una mesa de perro y nada, no pegó, me tocó cerrar porque me estaba endeudando demasiado, yo sé lo que es no vender ni un solo perro en una noche, pero doy gracias a Dios por todo lo vivido”, dijo entusiasmado.

Luego de varios años, mientras trabajaba en Barranquilla, un amigo lo llamó para hacerle una oferta que le cambiaría la vida, ser chef corporativo de tres gastrobares en Milán, Italia. Él no lo creía, pensó que le estaban jugando una broma.

“Yo pensé que me querían poner a llevar drogas o algo así, nunca pensé que esa oferta llegase a mi vida, apenas me di cuenta de que era real dije que sí... ¿Cómo negarme a semejante oportunidad?”, aseveró Edwards.

Entonces se fue para Italia, allá estuvo asesorando y cocinando en varios lugares, pues él ya tenía “autoridad en la cocina”, allá arrancó con lo que decidió llamar “Gastroexperiencias”, que consisten en unos videos mostrando los emprendimientos de las personas para que sus seguidores conocieran de estos lugares y se acercaran a probar lo que ofrecían.