Un Congo de Oro, el fruto de ‘Raíces de mi tierra’

Han pasado 24 largos años desde aquella vez que Ender Salas Polo, un joven inquieto, vio por las calles destapadas de su natal Soplaviento la danza de una comparsa de Son de negro, de Levitar, y pensó que él, en su barrio, con sus amigos, podía hacer lo mismo: pintar sus cuerpos de negro y bailar al son del tambó.

Lo sintió en su sangre y así lo hizo. Tenía solo 13 años, era un adolescente y convidó a un grupo de muchachos a disfrazarse y dejarse llevar por el repique de los tambores. “Vi un grupo de Son de negro de Levitar y decía: esto lo podemos hacer también nosotros. Entonces cogíamos un tanque de tambor; un rayo de coco de esos de metal y tocábamos con un tenedor -era la guacharaca- nos pintábamos con llanta quemá y con aceite de cocina, después vino la transformación”, relata. “El primer tambor nos lo regaló Héctor Mendoza Polo y otros docentes de la institución (...) éramos un grupo de amigos del barrio, recuerdo que arrancamos un 6 de enero de 1996, comenzamos a practicar, después empezamos a asistir a festivales”, relata.

Esa sería la génesis de una agrupación folclórica que este 2020 ha llenado de orgullo a todo el municipio rivereño y también a Bolívar. “No he tenido maestro, no he tenido padrinos, no he estudiado esto”, añade Ender. Así, empírico, ha llevado las riendas por más de dos décadas de este orgullo musical forjado a orillas del Dique. “Siempre he sido el director del grupo. Hemos participado en diferentes festivales desde entonces. Comencé este grupo con 20 personas del mismo sector pero en principio bailábamos Son de negro cimarrón, que veíamos de Levitar, Bolívar, porque de ahí viene la ascendencia de nosotros. Era contradictorio porque, siendo de Soplaviento, tocábamos y bailamos como levitaneros. Pasados 5 años quisimos bailar Son de negro soplavientero, que es muy diferente por el sombrero en forma de canoa, por la forma de danzar, por la forma de tocar y por la forma de cantar”, añade.

Han pasado más de 80 bailadores desde entonces por la comparsa soplavientera que anima fiestas del pueblo. Casi que siempre han tenido que luchar mucho para asistir a sus presentaciones, porque el apoyo para sus viajes no ha sido abundante. “No ha sido esa colaboración que uno espera, pero bueno, hay que darle las gracias también a las administraciones municipales que nos han apoyado, a los padres de familia, a mi familia, a mi grupo base, que ya son profesionales y nos están colaborando”, sostiene. Incluso, en 2015, se quedaron con las ganas de bailar en el Festival de Tambores de San Basilio de Palenque, “nos vetaron por cuatro años porque no pudimos asistir por falta de apoyo, eso desmotivó mucho a los muchachos”, narra Ender y agrega: “en el Carnaval de Barranquilla, en 2019, también nos vetaron por lo mismo, porque el alcalde del momento (de Soplaviento) no nos patrocinó para asistir. Tuvimos que enviar una carta para que nos volvieran a admitir. Han sido momentos difíciles de mi vida, ver a los niños del grupo llorar porque no íbamos para esos eventos, el grupo estaba bajo de nota, son cuestiones que pasan”, refiere.