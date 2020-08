En frente, una Gorda de Botero -solitaria y con un tapabocas rojo- es testigo de las vacas flacas: sus vecinos, los restaurantes, han cerrado sus puertas (algunos de ellos desocupado sus locales), Pacos y Kalamary aún resisten. En Bourbon Street ya no suena el rock, porque ya no está, ni el aroma habitual de los mariscos inunda la plaza, el Michael Jackson amateur se ha ido, con el mimo, con los vendedores de rosas, con los foteros y el suelo luce desnudo sin tapetes de artesanías. La economía del Centro Histórico mismo parece un gran Titanic, con todas sus clases sociales abordo: opulentas, elegantísimas y distinguidas, medias, bajas y obreras, ahora todas envueltas en el mismo alambre de púas, nadando como pueden, sobreviviendo, zozobrando, esperando salvavidas.

Unos se marchan, otros quedan...

El fantasma de la quiebra parece pasearse como un espectro malévolo por las calles del Centro. “Han desocupado locales que da es miedo, unos siguen atendiendo por WhatsApp, otros solo están cerrados y esperando poder reabrir. Ese, Perú Mar, que es muy famoso, desocupó su local, ahora pondrán ahí La Diva”, me comenta Luis Díaz, quien frecuenta la zona. El restaurante está o, más bien, estaba en la calle Santo Domingo, donde hay sitios visitados por presidentes, ministros, políticos, altos mandos, artistas, escritores y demás. En esa misma vía, así, de la nada, aparece el fantasma de otra tienda, de la que tampoco queda ni su razón social en la fachada: “Ahí vendían vestidos de baño y ropa de mar”, reseña Luis. Ahora no es más que un local fantasmal.

En aquella hermosísima Plaza de Santo Domingo, el habitual almacén Tennis -me cuentan vecinos- hace poco desocupó su local esquinero. Si te adentras en el Callejón de los Estribos, no encontrarás ya dos tiendas antiguas de esmeraldas y joyería fina. Lastimosamente, de ellas no queda ni el nombre. ¿Qué la habrá pasado al almacén La Rosa Blanca?, que tantos años tenía. No lo sé.

Un corazón desalmado

El punto de quiebre para la quiebra de muchos negocios en el Centro Histórico han sido los arriendos. “Puedes encontrar arriendos entre 7, 10, 50, millones de pesos. El tema acá principal es el inmobiliario, el Centro de Cartagena maneja unos números únicos en el país; sostener esos números cuando no hay productividad se convierte en algo imposible y no hay un control sobre los cánones de arrendamiento. Son muchos locales los que ya están cerrados en el Centro”, me comenta un empresario que, por temas legales, prefiere no mencionar su nombre, tampoco el de su negocio, ahora también un fantasma. Por culpa de la pandemia, no pudo pagar el arriendo y lo demandaron por una millonada, sus arrendadores fueron indolentes. “Ya cerré. Tengo que entregar. No tengo ni plata para el trasteo, ni para pagar un depósito. Ni siquiera para pagar un abogado”, narra. Para colmo de males, le exigen devolver el lugar que remodeló, tal cual como estaba antes: casi en ruinas. Ahora busca llegar a un acuerdo. Paradójica y dolorosamente, justo en estos días, recibió un reconocimiento internacional como uno de los mejores lugares del Centro. (Lea aquí: Piloto del Centro Histórico se pondría en marcha en septiembre)

Si bien hay quienes han logrado acuerdos directamente con dueños de locales, otros no. El tema podría ir más allá, pues algunas inmobiliarias estarían haciendo valer, en estos tiempos de pandemia todas las cláusulas habidas y por haber en la letra menuda de los contratos, para cobrar penalidades por incumplimientos a negocios prácticamente en la quiebra. “Eso es algo que está sucediendo, sí es verdad”, me ha comentado Pedro García, otro comerciante. También habría propietarios de locales que estarían aprovechando para deshacer contratos antiguos, que no les representan mucho dinero, para cuando pase la pandemia arrendar sus propiedades por un costo mucho más alto.