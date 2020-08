La muerte adelgazaba las distancias en la aldea y reintegraba parientes que teníamos muchos años de no ver. La gente se abrazaba entre lágrimas y en silencio, el ataúd fue cargado por toda la familia y llevado a pie hasta el cementerio de Sahagún. Los funerales continuaron hasta nueve noches más, en las que todos traían algo para la incontable comida de tantos visitantes: una enorme olla de sopa y otra enorme olla de arroz, otra olla con yuca, ñame, plátano y una mesa llena de queso, suero, ahuyama, y un picante infaltable en la mesa. Descubrí pocos días después de su muerte, en el baúl del abuelo, unas novelas descuadernadas de Ernest Hemingway y unos tomos de la Segunda Guerra Mundial y unas cartas dispersas en una letra precisa y verde, escrita a mi abuela. Abuelo había sido un hombre de la tierra, que le gustaba sembrar y tener sus ganados, comerciaba con tabaco y panela en La Mojana, recorría pueblos a caballo, en canoa o en carro, en algún momento de su vida fue inspector, cazador insaciable hasta que se disparó él mismo con su arma y se sacó un ojo y llegó a casa con la camisa manchada de sangre y la cuenca de su ojo aún sangrante detrás de su pañuelo, que ya no ocultaba aquel instante atroz.

Poco después supe que el vaso de agua es una vieja creencia popular de que el muerto beberá de esa agua en el tránsito a la eternidad; los deudos se lo dejan allí para que vaya bebiéndolo y no tenga sed en el viaje. Miraba cada día la sombra de la línea del agua y decía: “Abuelo se ha bebido un poquito de esa agua”. Pero el agua parece intacta. A veces la brisa que entraba al atardecer movía el agua del vaso.

La despedida en la peste

En mi abuelo pensaba en estos días de agosto, en los que hemos visto morir a tantos amigos y amigas cercanas por culpa del COVID-19 en el Caribe colombiano.

Enterrar a los muertos ha sido el drama sin nombre de este tiempo, porque en Colombia hay muchas ceremonias para despedir a los muertos. Y quien muere de COVID-19 está condenado a no tener la oportunidad de despedirse de sus seres queridos. Es una tragedia más allá de la muerte.

Si en la antigua Grecia un cadáver insepulto era un verdadero y estremecedor drama, nosotros vivimos un drama peor que ese: el no poder cumplir con los rituales que son una forma de sanación interior ante el cataclismo.

En el Caribe hay ceremoniales fúnebres de los indígenas, de los africanos y también de los mestizos de origen europeo. El lumbalú, es una de ellos, y se practica desde hace más de cinco siglos en San Basilio de Palenque, a una hora de Cartagena de Indias, aldea habitada por descendientes de cimarrones, que, guiados por Benkos Biohó, fundaron entre la manigua, el primer reino de libertad en América.

El lumbalú es el más fino llanto entre todos los llantos en Colombia. No se derraman lágrimas ante la muerte. Solo lágrimas silenciosas ante la vida. En lo alto del lumbalú late el espejismo de que el muerto se levante y baile junto a ellos. Las comadres le cantan el bullerengue del amor: cuando estoy en la parranda no me acuerdo de la muerte.

En el lumbalú se despide al muerto con tambores.

Con la peste, el lumbalú se hace también en plataformas digitales, para los que tienen celular o acceso a internet. Hay comunidades, como la wayuu, en La Guajira, que no creman sus cadáveres. Y se han visto vulnerados en sus creencias ancestrales. En la región del Sinú, donde yo nací, se hacen nueve días y nueve noches de velorio y en un altar con flores de coral rojo y flores blancas, se pone un vaso de agua para que el muerto se la vaya bebiendo lentamente en su tránsito a la orilla celeste. Durante esos nueve días, toda la aldea abastece a la familia del muerto con canastas de alimentos. La solidaridad nos redime para tener una segunda oportunidad sobre la tierra.

En San Basilio de Palenque, el ataúd se pone en la puerta de la casa y al muerto lo visten de blanco. Las mujeres cantan. Los hombres tocan los tambores. Solo los tambores pechiches, los más grandes. A veces también las mujeres lo tocan. Todos danzan alrededor del muerto. Las lágrimas no se asoman aún en los rostros. Danzar y tocar el tambor son la más íntima manera de llorar en Palenque. El cuero del tambor sucumbe a las lágrimas. Se adelgaza, como si fuera la piel del difunto. La madera llora erizada con la lejana música del bosque en verano. Y lloran, con ella, todos los pájaros. (Lea también: El coronavirus ha transformado hasta los sepelios)