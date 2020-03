El día que perseguí a Ornella Muti en Cartagena

Por un instante me sentí un perseguidor. Pero no al extremo de subirme en el techo de la casa donde se hospedaría Marlon Brando, como lo hizo uno de los periodistas de aquellos años. No se hablaba de paparazzi, pero sí de periodismo amarillista y sensacionalista, y de algo pernicioso que pervirtió al periodismo: la infidencia y la imprudencia vertiginosa de lo que se llamó como un espejismo ‘la chiva’. Una competencia delirante en tiempos en que las tecnologías eran limitadas, casi inexistentes. Las noticias internacionales nos llegaban en unos rollos enormes y en una máquina que ocupaba el espacio de un escaparate. Lo más veloz de la época era el fax. Tener un teléfono inalámbrico y personal era un verdadero lujo. Nos comunicábamos aún con telegramas y para llamar a Bogotá había que hacer una cola en Telecom para solicitar una llamada que la mayoría de las veces ‘se caía’. En Telecom una oficinista anunciaba el número de la cabina en que debíamos responder la llamada de Bogotá.

Ornella Muti cumplirá 65 años el 9 de marzo. Cuando cumplió los sesenta no quiso celebrarlos, y siempre se negó a referirse a una palabra que detesta: balance. Ella dice que, más allá de sus sesenta, algo de la muchacha que embrujó al mundo a sus veinte años sigue con ella. Para ella, la fiesta aún no ha terminado. La edad es algo muy relativo. Ella tiene la edad de sus deseos.

Manuel tenía la cámara lista para el instante supremo en que Ornella saliera de la casa. La puerta en la mira. Habíamos solicitado en vano la entrevista con la actriz al Festival de Cine de Cartagena, a través de Víctor Nieto Núñez, su fundador. Nos dijeron que Ornella tenía su agenda copada para la filmación, y tenía un tiempo limitado para entrevistas. Sin embargo, la diligencia se hizo por diversos frentes, pero ninguno tuvo la certeza de que ella aceptaría. La precipitud de sentarnos desde las siete de la mañana frente a la casa cercana fue adversa e inusitada. De repente, luego de una hora de espera, se abrió suavemente la puerta de la casa y vimos a Ornella Muti, con un vestido vaporoso, llevaba unas gafas oscuras que ocultaban sus ojos verdes y un sombrero de plumas que escondía el esplendor de su rostro. Manuel se levantó del quicio y apuntó hacia su rostro. Ornella presintió el asedio y se cubrió. Dijo algo en italiano: “¿Quiénes son? ¿Quiénes son?”, y espantada se subió en un auto. Manuel no pudo hacerle la foto deseada. El carnet del diario El Universal bailoteaba en nuestros pechos, y ella se fijó en nuestra identificación. ¿De El Universal? y preguntó el número del teléfono para llamar a la dirección del periódico, desconfiando de nosotros, y creyéndose perseguida por paparazzis cartageneros. Aquella torpeza de periodista joven espantó la posibilidad real de entrevistarla. La actriz le dijo al periódico que no concedería ninguna entrevista. Y el periódico me designó a escribir la crónica de la filmación de la película en Cartagena y Mompox. Me conformé con ver algunas escenas en las que salía Ornella, una de ellas filmada en un balcón del Centro amurallado, apareció Ornella llevando en sus manos una jaula de pájaros. Y en el momento en que colgó la jaula, los bucles de oro de sus cabellos se sacudieron con la brisa. Todo lo hice en silencio. Preguntándole a todo el mundo cómo les parecía Ornella Muti y cada testigo me contaba lo que había visto en las filmaciones.