La Esquina Sandiegana latirá en otro cuerpo

Iván, además de ser odontólogo, en algún tiempo fue futbolista y llegó a estar en las líneas del Atlético Nacional, pero también estudió algo de administración de empresas que le serviría para llevar a La Esquina Sandiegana por buenos lares, de la mano de Ernesto Rodríguez, otro sandiegano, de la calle Stuart, quien administra el bar desde ese año 2000. “Aquí se veía la familiaridad, la camaradería, los extranjeros se quedaban involucrados con el bar, le mandaban regalos desde afuera al administrador”, precisa Iván. Tanto es su éxito que en 2007 sus dueños decidieron abrir otro local al que llamaron ‘La Barra Sandiegana’, un bar de dos pisos, pero de música crossover que gozó de igual fama y prestigio, hasta su cierre años más tarde. “La Esquina Sandiegana es el rincón cultural de Cartagena, lo que nos queda a los sandieganos, hemos intentando mantenernos sobre todas las cosas, para no perder la integración. La mayor satisfacción es el gran cariño que la gente le tiene, es un patrimonio”, señala.

Un día cualquiera, el emblemático lugar recibió la visita del periodista Daniel Samper Ospina, quien le recomendó a su dueño: “No cambies esto, manténlo así, es la esencia del negocio”. Así, sencillo pero acogedor. En otra ocasión algún hombre muy adinerado lo visitó, quiso ofrecer un botín por el bar. “Me lo presentaron, me preguntó: Tú no vendes este negocio. Yo le respondí con todo respeto que él no tenía dinero para comprar este negocio, porque este negocio no tiene precio, ni que me ofrezcas lo que me quieras ofrecer”. Luego hubo alguien que se ensañó con intentar sacar a La Esquina Sandiegana de ese lugar porque supuestamente no cumplía con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Cartagena, pero su querella no encontró eco en entes distritales. “Eso fue algo que gracias a Dios se paró”, exclama Iván. Personalidades como Poncho Rentería, Jorge Baldano, Alfredo La Fe, Andrés Cepeda, José Alberto ‘El Canario’, Joaquín Gutiérrez y la cantante cubana Idra María Roca, entre muchos otros, ‘esquinearon’ ahí. En ese lugar sin lujos pero afable, que ha sufrido altos y bajos, que está fundido a la historia del barrio, como si fuera un corazón mismo que vibra, palpita y siente con la música, con cada recuerdo. En parte guarda las memorias de un San Diego que se ha marchado, pero a la vez del que sobrevive en aquellas calles coloniales, pese a los pesares del mundo, pese a que ese ambiente de barrio se diluya en el tiempo. Es una insignia viva, pero que estuvo a punto de morir, contagiada por los efectos de aquella pandemia que hoy golpea al mundo entero.