El Colegio Eucarístico cierra, Torices no podrá olvidarlo

“Nuestra Señora del Carmen”

El apellido del colegio, por decirlo de alguna forma, “Nuestra Señora del Carmen”, es precisamente en honor a los hermanos Carmelitas, quienes ayudaron enormemente en su fundación y en su funcionamiento los primeros años. “Lo que nos han contado las hermanas es que en principio se venían caminando para acá desde Manga. Ese ala de allá - señala hacia la parte más antigua del edificio- era lo único que existía. En ese momento estaban construyendo también la parroquia (San José de Torices). Luego ya los padres Carmelitas se fueron, este terreno pasó a ser de las hermanas y comenzó el colegio. En sus inicios fue un colegio mixto de primaria, luego un internado, luego se convirtió en femenino y hubo bachillerato, la primera promoción fue en 1997”, explica Viviana Villarreal, quien lleva 20 años trabajando en el lugar. Con el tiempo y mucho esfuerzo, las hermanas Mercedarias adquirieron propiedades vecinas para construir más salones, llegando a tener una capilla, un paraninfo, una biblioteca, una cancha, en un edificio que bien podría compararse con los claustros del Centro Histórico, por su forma, y donde llegaron a recibir clases más 900 alumnas al año.

***

Hoy no hay alumnas, la jornada escolar terminó. Solo en la mañana algunas estudiantes harán nivelaciones, antes de que el Eucarístico de Torices cierre sus puertas este 30 de noviembre. La nostalgia se pasea por sus pasillos, la veo en los rostros de algunos profesores y trabajadores, como Angélica Hernández, bibliotecaria. “Yo crecí en este colegio y lo vi crecer. Estudié aquí mi primaria y luego regresé a trabajar en él. A mí me gustaba quedarme castigada comiendo tamarindo, chirimoya (risas). Esos castigos eran sabrosos. Mis dos hijas también estudiaron aquí y, si hubiera sido mixto, mi hijo también hubiera estudiado aquí”, dice. “La verdad es que creo que como este no hay. Todavía esa nostalgia no se me pasa, me pregunto si será verdad o será mentira. Tengo mucho que agradecer. Puedo decir que las alumnas de aquí siempre se destacan en todas partes a donde van”, asegura la coordinadora Nancy Barrios, con 27 años en el Eucarístico. La nostalgia la veo especialmente en los rostros de las cinco hermanas Mercedarias, que residen ahí y al tiempo lo administran, la superiora Lucía Salazar, Celina Soto, Blanca Flor Gallo, Libia Rosa Giraldo y la directora, Lourdes María Pertuz González.

“Esto representa toda una historia muy bonita de la comunidad y de la congregación de Hermanas Mercedarias del Santísimo Sacramento que se fue gestando hace mucho tiempo. Muchas generaciones han pasado por aquí, es una gran casa de familia. Significa mucho para muchas personas aquí en Torices y en Cartagena. Nos duele mucho el cierre”, señala la hermana Lourdes.