El bolivarense que fue arrastrado por las drogas hasta en Ecuador

Vi cosas que nadie debería ver en medio de la oscuridad: violaciones, torturas... muchas cosas que me traumaron”,

dijo Victor.

Lo anterior ocurrió en los tres años que estuvo “perdido” en la cocaína y el perico de forma descomunal. Para ese entonces vivía con una amiga travesti, también drogadicta, y al desalojar el apartamento -que era compartido por ambos para pagar – ella se dirigió al joven de 27 años con estas palabras: ‘el día que te mudes de aquí vas a vivir arrastrado como una culebra, de aquí para allá y de allá para acá’. Víctor está convencido de que aquella “maldición” lo marcó. Víctor no comía ni dormía. Dijo que parecía “un alma en pena”. Estuvo en parches donde lo sonsacaban, le tiraban a matar con cuchillos y machetes, pero ese mismo entorno en el que estaba lo enseñaron a defenderse y pelear “su territorio”. “Un día un amigo me vio y lloró. Me abrazó fuerte y me dijo: ‘¿qué te pasó, por qué estás todo golpeado, si tú eres bien bonito?’ Quedé con eso que me dijo, me veía al espejo pero estaba ciego. Solo pensaba en drogarme y drogarme. Después otro amigo me ayudó llevándome a su casa, puse de mi parte y la adicción fue disminuyendo. Hasta la aborrecí (la droga)”.

En Ecuador La oportunidad llegó a su puerta: irse a Bogotá para trabajar como jefe de cocina en una pizzería, recomendado por una amiga que era mesera, quien no ignoraba la adicción de su amigo y le advirtió que si probaba drogas en la capital iba a parar en las calles. Haciendo caso omiso, Víctor terminó en el Bronx. “Como yo tenía muchas deudas me fui a trabajar a Bogotá en el restaurante, pero el horario era desde muy temprano en la mañana hasta la madrugada, con la condición de que me descontaran todos los días y pagar las deudas que me dejó la droga tras la recaída de tres años”, recordó. Lea aquí: El terror que no sale en las guías turísticas de Cartagena Esa amiga de Bogotá renunció del negocio y viajó a Ecuador para trabajar en un restaurante. Le sugirió a Víctor que se fuera con ella pero él se negó. Cuatro años después se contactaron y emigró al país suramericano. “Me fui a Ecuador a trabajar, pensando en ganar más dinero y pagar mis deudas. Allá duré dos años sin probar droga, sin embargo, comencé a frecuentar con malas amistades. Uno de ellos me ofreció una piedra llamada plop plop, que en Colombia se conoce como bazuco, y me negué. Pero... con el tiempo me decepcioné al quedar desempleado porque en Ecuador desde febrero hasta mayo son días malos. Allá todos mis conocidos consumen muchísima droga. En cada lugar. En cualquier esquina y estrato. La droga es una porquería y yo caí en ese país”, reconoce.

Retomó fumando marihuana e ingiriendo cocaína.