La negra que no pudo entrar al club social

Mi amigo Fernán, nacido en una vieja casona republicana en la isla de Manga, en Cartagena, se crió en los excesos, mimado por su familia, sin ningún sentido de la responsabilidad y valoración de lo que estaba heredando. Como nunca supo cómo se erigieron las columnas de su casa, jamás se interesó en cómo sostenerla después que murieron sus padres. Cuando llegaron los cobros de valorización y los servicios públicos que se acumulaban, el amigo Fernán, durmiendo en sus laureles, leyendo poesía francesa, no sabía qué hacer con el desafío de mantenerse en pie y seguir soñando. Así que empezó arrendando cuartos, como la familia de Gregorio Samsa. Y al final vio perder el patrimonio familiar. Se unió muy grande ya con una muchacha negra de Olaya Herrera, educada en la barriada popular, una mujer espléndida que siguió estudios de idiomas y administración. Se casó por lo civil con Fernán y un día él la invitó al viejo Club Cartagena, en donde sus padres habían sido socios toda la vida. La esposa se vistió elegante para esa ocasión, pero en el club le hicieron un gesto negativo y excluyente a la mujer de Fernán. Él no tuvo los pantalones para defenderla y decir: “¡Eche, esta es mi esposa!”, y se quedó con la cola entre las piernas, cuando le hicieron ver en privado que debía inscribirla en el club. Pero Fernán no volvió al club, presintiendo lo que ya todos saben: el racismo normativo y silencioso aceptado con doble moral en aquellos años, rezagos que aún perviven dentro y fuera de los clubes y en toda la sociedad anticuada de Cartagena, germen de una violencia social que ha pervertido las relaciones humanas y el respeto a la dignidad de todos los seres que habitan este planeta. Al cabo de un tiempo, supe que Fernán se había separado de su bella y maravillosa mujer. Así como dejó perder el tesoro de su casa, también perdió el tesoro de su mujer.

Paquito regaña a los venezolanos

Elías, el amigo que se enloqueció

Elías era un profesor de filosofía en varias universidades de Cartagena que empezó a enfermar mentalmente en los años ochenta y principios de los noventa. Era devoto lector de Nietzsche, Sartre, Ciorán y otros filósofos del nihilismo y el desencanto de la vida. Siempre tenía La Náusea, de Sartre, debajo del brazo y un libro de Arthur Schopenhauer. Iba todas las mañanas al Café Colombia, uno de los puntos de encuentro de la Calle Estanco del Tabaco. Elías solo tomaba café, se iba de largo leyendo a sus filósofos. Pero más allá de su devoción por la lectura, tenía un desequilibrio mental que no había sido atendido. Había dejado plantada a la mujer con la que iba a casarse y luego dijo que la mujer lo perseguía, comienzo de su esquizofrenia. Yo me sentaba muy cerca de Elías y a veces le metía conversación. Aún lo veo caminando del Centro hasta su casa. Y al verme me saluda y me pregunta por los amigos de aquellos años. Los tiene claritos en su mente: “Qué es de la vida del Lucho Porras, qué es de la vida de Múnera”. Se acuerda de todos. Y de los muertos también. Su locura se volvió pacífica y lo engordó en silencio, pero no es agresivo, y vive tranquilamente. Ya no lee a los filósofos. Pero el origen de su drama no fueron los libros y los autores, sino un conflicto que no resolvió y dejó convertir en pesadilla desde la oscuridad de su inconsciente que fue invadiendo su consciente.