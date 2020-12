Del fracaso al éxito

“Aquí entra toda clase de residuos plásticos y nosotros los reciclamos”, detalla sobre su planta recicladora, que adquirió casi en ruinas hace solo tres años. “Yo, sin tener ninguna experiencia en la materia, acepté el reto de poner a funcionar esta planta, que ya estaba casi chatarrizada, más con un espíritu medioambientalista que económico”, narra.

El plástico, cuando llega a las plantas de Henequén, es clasificado, es molido, transformado en granza, una materia prima que es vendida a industrias de otras ciudades.

“Nosotros obteníamos materia prima, pero me puse a pensar que yo podía hacer algo más con esa materia prima”, cuenta. Comenzó intentando fabricar utensilios de cocina, como tablas de picar. Incluso, la primera tabla de plástico de cocina azul, que fundió, la tiene colgada en su oficina como un recuerdo de que el que persevera alcanza. Aunque fracasara en ese primer intento.

“Invertimos en unos moldes, pero no resultó la aleación. Este es el artículo insigne de Granzaplast -señala la tabla de picar fallida-, aquí está digamos que no una frustración, yo diría que un símbolo, porque realmente esto fue lo que salió. Todo lo que se invirtió en los moldes y en las máquinas se perdió, pero no nos quedamos en el intento, seguimos y fue así como pudimos lograr otros artículos de mejor calidad”. Granzaplast es como decidió llamar a su empresa.