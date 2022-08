El almirante que resolvió el problema matemático más difícil del mundo

Vicealmirante José William Porras Ferreira.

Así decidió reiniciar su trabajo para darle solución al famoso Teorema de Fermat, que estuvo sin resolver por cientos de años (desde 1637) y años más tarde, en 1995, Andrew Wiles pudo demostrar el hallazgo de Fermat.

Fue el almirante Porras, quien resolvió el acertijo que miles de matemáticos -reconocidos y desconocidos- del mundo intentaron responder durantes décadas y no lo lograron.

José William Porras encontró la respuesta en una noche y cuenta que: “Cuando voy a dormir mi cerebro sigue trabajando y, a veces, me levanto en medio de la madrugada con la solución de un problema que estaba buscando hace tiempo. Así es como he resulto una gran cantidad de procedimientos matemáticos”. Lea también: Transcaribe vs. Mototaxismo

El resultado de su arduo trabajo será publicado en la revista científica “Applied Mathematics and Computation” en el volumen 434, que saldrá en diciembre de este año.

Como si fuera poco, también publicó un artículo en el libro “Recent Advances in Mathematical Research and Computer Science” Vol. 9. titulado: ‘Study about the Pattern of Prime Numbers’ y consta de 10 páginas.