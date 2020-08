Ejecuciones extrajudiciales, el otro virus de Venezuela

Pero ya no vio más a su hijo, solo un arma -que insiste no era de él- junto a una gorra negra y un charco de sangre en el lugar en que lo asesinaron.

“Yo sé que aquí nadie tiene el derecho de quitarle la vida a nadie, pero una de las cosas de las que yo me agarro es que mi hijo no era ningún delincuente”, dijo Gamarra, sollozando ante el recuerdo de su único hijo.

La madrugada del 13 de marzo de 2019 la Policía ingresó a la casa de Luis Alfredo Ariza, en el barrio pobre de Macarao, en el oeste de Caracas, y lo detuvo bajo acusaciones que aún no están claras. Minutos después, en una calle cercana a su vivienda, lo ejecutaron de un disparo en el pecho.

Ruth Pérez muestra una fotografía de su hermano Jessé Gabriel Pérez. La madrugada del 13 de marzo de 2019 la Policía ingresó a la casa de Luis Alfredo Ariza en el barrio pobre de Macarao, luego uniformados lo asesinaron. Foto: RAYNER PEÑA R. - Efe.

Muertos por “resistir a la autoridad”

Según un informe de febrero pasado del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), durante 2019 murieron en el país caribeño 2.113 menores de 30 años por resistir a la autoridad. Casi 6 cada día.

Y en otro informe más reciente, la ONG detalló que en 2019, por cada 1.000 muertes violentas causadas por los delincuentes, la Policía produjo otras 802, como si la justicia se tratase de un “ojo por ojo”.

El dato, dijo el director de la OVV, Roberto Briceño León, es “altísimo” y permite asegurar que la Policía venezolana es una de las que más muertes causa en el mundo, si se atienden a las proporciones entre población y fallecimientos en enfrentamientos.

“La Policía venezolana mata 40 veces más que la Policía estadounidense, y si lo tomas en comparación con otro país como Brasil (...), la Policía venezolana mata 7 veces más que la Policía brasileña”, dijo Briceño León.

Los datos de la OVV también señalan que un civil tiene 110 veces más probabilidades de morir en un enfrentamiento que un policía.

“Siendo así, ¿esos individuos son delincuentes, son especialistas, significaban realmente una amenaza, que los matan tanto?”, se preguntó Briceño León.

El especialista señaló que muchos de los casos se producen luego de un allanamiento de morada sin orden judicial previa, la captura del acusado y su posterior muerte tras lo que la Policía reporta fue un enfrentamiento, pese a que la víctima ya estaba bajo custodia de las autoridades y sin arma.

Muchas muertes, un patrón

Este es el patrón que llevó al deceso de Luis Alfredo Ariza, según los reportes de sus familiares y defensores.

“(Explicaron) que hubo un enfrentamiento, el informe (policial) dice que él estaba caminando por ahí y estaban pasando los funcionarios, le dieron la voz de alto y que él se enfrentó a ellos, cuando a él lo sacaron de la casa”, dijo entre lágrimas su madre.

En un caso similar, perdió la el joven Jessé Gabriel Pérez, el 11 de julio de 2018 cerca de Santa Lucía, en otra población pobre y llena de dificultades del céntrico estado de Miranda.

“Irrumpió el FAES como a las 5.30 de la mañana aproximadamente, llegaron golpeando, amenazando, robando, se llevaron varias personas presas y posteriormente mataron a mi hermano. Lo ajusticiaron ahí mismo, donde vivimos”, dijo Ruth Pérez.

El suceso aún causa dolor a esta ama de casa de 36 años, madre de dos mujeres jóvenes que crecieron viendo cómo la violencia desgarra su familia y su comunidad.

“El FAES volvió a irrumpir 8 meses después (de la muerte de Jesse), golpearon a mis hijas, a mi hija mayor la desnudaron, mataron a dos vecinos más (...), un funcionario me dijo que si le daba la gana me mataba, sacó su arma de reglamento y me la puso en la cara”, recordó.

En el expediente reposa que Jessé Gabriel Pérez se resistió a la autoridad, advirtió su hermana Ruth.

Pero al mismo tiempo, puso en duda la versión oficial y destacó que a su hermano, antes de morir, jamás se le acusó de nada.