Egresada de antigua ‘La Femenina’ es ahora una exitosa escritora

“Fue una conexión grandísima que sentí con esta máquina de escribir y me la compré”

Alexandra Benedetti.

Y continuó: “Pues no tenía para comprar una computadora. Ese fue otro hilo invisible de la madre literatura y en esa máquina de escribir antigua escribí mi primer guion, después de eso ya no hubo vuelta atrás, me enamoré de la literatura”, dijo con gran emoción.

Enamorada de la literatura

Alexandra se casó con quien ha sido el amor de su vida y junto a él se fue a vivir a Estados Unidos, pero antes se preparó en Creación literaria en México, sin embargo, como no podía trabajar aún en el país norteamericano por no tener los documentos requeridos, comenzó a escribir su primer libro titulado ‘Soñar despierta’, donde cuenta toda su experiencia en el camino hacia la literatura, además de dar tips sobre cómo comenzar tu proceso de autoconocimiento, que considera como parte fundamental de la vida.

Pero no solo eso, en la actualidad, Benedetti está promocionando su segundo libro llamado ‘Bendita’, una historia de mujeres en la que honró a sus raíces cartageneras, pues la historia se desarrolla aquí, en la Heroica; los personajes hablan nuestra jerga, todo con el fin de dar a conocer al mundo un poco más de la Cartagena. Lea también: Confesiones de un historiador e influenciador de arte: Miguel Ángel Cajigal

Alexandra Benedetti sigue formándose como una escritora y en su proceso le seguirá contando a sus casi 2 mil seguidores en Instagram un poco sobre las historias que se viven en la Cartagena real, esa de donde ella proviene.