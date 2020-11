Te digo que he dormido poco. Realmente me siento muy ansiosa. Por momentos me ataca la ansiedad y quiero hacer muchas cosas. No puedo estar tranquila. No puedo estar en quietud, sabiendo que la gente está mal”, confiesa Vilma Jay López. En las últimas horas los ojos de esta joven periodista, nativa de la isla, han llorado, se han cansado pero al tiempo han estado bien despiertos, han visto la furia natural reducir a escombros a parte de su amada San Andrés. (Lea aquí: “Impactante que después de un huracán categoría 5 la virgen estaba en pie”: Duque)

La misma Vilma, quien se considera mitad cartagenera y mitad sanandresana, pudo ser atrapada por las ramas de un árbol derribado por las ventiscas mientras grababa para transmitir por televisión. Afortunadamente no fue así.

“Era muy perturbador el sonido de las ráfagas de viento por la madrugada. Eso a más de un sanandresano no lo dejó dormir, ese ruido que tú sentías como que te hablaba, como que trababa de meterse por las ventanas, era muy, muy teso”, explica.

La corresponsal de Caracol Noticias por ocho años en el archipiélago ya había presenciado la furia desenfrenada tocar las costas sanadresanas, en 2016, con el huracán Otto, hace pocos días, vivió los vertiginosos estragos de Eta y, ahora, vivía también con los suyos el devastador huracán Iota. Las precipitaciones golpearon duramente a la isla entre la noche del domingo 15 de noviembre y la madrugada del lunes 16.

“Ya en la mañana –del 16 de noviembre–, faltando cinco para las 8 de la mañana, salí a hacer un recorrido. Llegué al Centro creyendo que iba a encontrar algo un poco más calmado, a medida que avanzaba en el carro –yo iba sola–, empezaba a ver cómo el viento era tan fuerte que estremecía mi vehículo. Veía ramas en el piso y a personas que venían con las tejas en manos. Estaban ayudándose entre vecinos. Me bajé, me mojé toda, comencé a ayudar a las personas que estaban ayudando e hice un paso en cámara y continué (...)”, relata.

Comenzaba un recorrido en el que, desafortunadamente, vería a sus expectativas ser superadas por la realidad.

“Seguí andando. Empecé a tener mucho miedo –añade–, porque sentía que al carro lo movía la brisa. Luego sentí que no podía hacer nada e intenté buscar refugio”. Pero no halló dónde protegerse y encontró intransitables muchas de las calles, con árboles atravesados.

“Justo cuando estaba grabando (una entrevista), vi cómo se caía el árbol que estaba en un vía por donde yo tenía que pasar. Yo no había pasado por ahí porque había unas ramas. Si yo no hubiera podido aguantar y pasaba, seguramente no estaría echando el cuento”, agrega.

Iota dejó en San Andrés vías cerradas, daños en viviendas cuyos techos volaron y cuyas paredes se derribaron. Hubo cortes de fluido eléctrico y de suministro de agua potable. Mientras la periodista recogía información, también se enteraba de sus propias calamidades. “Supe, a través de un grupo WhatsApp familiar, que el techo de la casa de mi tío, que queda en el sector de La Loma, se voló completamente. No podía llegar hasta allá porque la vía estaba cerrada y era peligroso. Solo hasta el día siguiente (martes) pude ir donde ellos y hoy (miércoles) a mi tío me tocó llevarlo hasta la clínica porque le cayó una teja y le partió la cabeza. Gracias a Dios está bien”, cuenta.