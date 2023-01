Dos cuentos: Una noche, dos historias y la misma lluvia en Cartagena

Pero no llegó ninguno. Aceptaban el servicio y luego cancelaban. No tenía mucho dinero, por eso mis ofertas no eran atractivas para esos cerdos usureros de la noche. Escuché un pito. De eso sí me acuerdo muy bien. Sonaba como una vaca rumiando. Qué gran hijo de puta. Seguro cree que es el gracioso de su barrio.

Era tarde. Muy tarde. Salí de trabajar como siempre, a la hora que esta ciudad bosteza. Me resguardé bajo el techo de cinc de la entrada de una ferretería o una panadería. No recuerdo bien. Lo que sí me acuerdo es que ese maldito techo parecía un colador de pasta. En medio de la oscuridad, mi cara la iluminaba la pantalla de mi celular. Esquivando gotas, pedí un taxi.

Metí el celular en el morral y corrí hacia la puerta trasera. Abrí y cuando iba a entrar... una mano que parecía una lija mojada me cogió del cuello y me tiró dentro del taxi. Grité en el acto. Le lancé una patada a una figura que la oscuridad enmascaraba. Mi tobillo fue retorcido como trapo mojado. Me desmayé. Recuerde aquí: Rumbas y aglomeraciones: La vida nocturna del Centro Histórico

Al escuchar eso, volteé lentamente mi cabeza hacia el descrito como un príncipe. Me sonrió y me sacó la lengua. Comenzó a pegarle al cabecero de la silla del copiloto, mientras se echaba unas carcajadas. Un fuego quemaba mi tobillo. Mi morral seguía sin abrir. De mirarlo pasé a observar por la ventana a su lado para identificar por dónde íbamos. Me perdí en avisos de neón que pasaban como estrellas fugaces. Pedí el deseo que no me violaran. Que no me mataran. Perdida en la ciudad que pasaba como una película por el vidrio con gotas, el tierno se volteó hacia mí. Alzó su mano derecha como si levantara algo en el aire. La oscuridad no me dejó identificar. Me sonrió y sopló una especie de polvo. Mirando a ese monstruo de ojos verdes todo se apagó.

Lo que me quitaron esa noche hizo que dejara el cigarrillo. Ya no puedo hacerlo. No estoy traumatizada, pero no sé cuándo volveré a reír sin que me duela todo.

Siete días

Siete días antes todo fue diferente; pero esta noche terminó siendo como siempre. Combatía el entumecimiento de los dedos con un vaho apestoso a cigarrillo y ron. Todos los viernes son así. Una rutina que agoniza y que se toma dos días para regresar con más fuerza. Ante la impotencia, o más bien la cobardía, de meterle un palo en los radios a la monotonía, tomo, fumo y me entrego a la noche.