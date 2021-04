Debo admitir que mi primer amor surcoreano fue Lee Min Ho; luego Kim Hyun Joon, Park Seo Joon y Kim Woo Bin... después conocí a BTS y otros grupos musicales de K- pop que desde el 2018 me han puesto a tararear melodías pegajosas y hasta hoy hacen parte de mi precaria rutina de ejercicio. Éxitos de YouTube como Baby Shark y Gangnam Style o fenómenos como Parasite (Premio Óscar a Mejor película en 2020) llegan directo del país asiático mostrando la fuerza con la que impactan en el mundo.

Los actores de los K- drama parecen muñecos, las personalidades de música y televisión siempre ostentan una piel lozana que les va muy bien con el colorido del paisaje y las locaciones que escogen para ambientar sus historias. Nunca tienen un pelo fuera de lugar, ni en medio de la nevada más terrible (risas) y cuando comen realmente hacen que nos dé hambre, porque se nota que se enorgullecen de su gastronomía, a la que le dedican los mejores ángulos y encuadres de cámara. A diferencia de las series y telenovelas que había visto, los dramas coreanos no muestran escenas sexuales ni “subidas de tono”, tampoco mucha piel o violencia innecesaria; acá el protagonista nunca embaraza a la villana (hasta el momento, no lo he visto)... fue para mí como un respiro, pese a que no me gustan las novelas de amor que transmiten en los canales latinoamericanos.

Como Hallyu o, en español, Ola coreana, se conoce al fenómeno de aceptación de la cultura surcoreana en todo el mundo, y es más que todo un neologismo que se empezó a replicar desde finales del año 2000, cuando el diario chino The People’s Daily hizo un reportaje al respecto. Han traduce Corea y la palabra Iyu traduce río.

Según aclara el estudio “Devorando el Hallyu: desarrollo, hibridación y canibalismo latinoamericano”, el Hallyu se empezó a ‘mover’ a finales de los años 90 y consiste “en la producción, consumo y exportación de producciones musicales, visuales y audiovisuales de la República de Corea hacia otros países del este de Asia en primer momento, abarcando luego el resto del mundo”, pero en un principio, el Hallyu se desarrolló en la esfera privada de la economía. Mientras más ganaba popularidad, más incentivado era por el Estado y así, “ha sido clave en la promoción y difusión de la imagen de Corea en muchos países alrededor del mundo”.

La ola golpeó las costas de la vida de muchas chicas en Colombia, y Cartagena no es la excepción. A continuación, fanáticas cuentan los motivos que tienen para estar enganchadas con “aquellos chinos (porque nunca les dicen coreanos) que nos van a volver locas”...

Ashley Domínguez:

Tiene 36 años y desde 2019, cuando ya era fanática de las series turcas, empezó a interesarse en las producciones coreanas, por recomendación de una amiga del trabajo.

“Una de las cosas que me gustan de las series turcas y los doramas es que: uno, son románticas y dos, no entran en lo vulgar’”, empieza tajante. “También me llama la atención que, sin importar el género, encuentras en la misma serie suspenso, comedia, amor, y son muy entretenidas. Como en las series turcas los protagonisas son varoniles, hubo un choque o un contraste cuando vi a los protagonistas masculinos coreanos, que tienen un aspecto femenino que me molestaba... pero ya cuando uno entra a quererlos, con el tiempo, empieza a admirar su estilo.

Se ríe y dice: al igual que mucha gente, “yo antes, veía a todos los asiáticos igualitos, pero he empezado a diferenciar a los chinos, japonenes, coreanos... Me gusta Lee Min Ho y Park Seo Joon (que es el de mejor cuerpo acá, entre nos)”.

“Algo que me gusta mucho es que son muy tradicionales y aprendemos las costumbres de esa cultura tan lejana a la nuestra, mientras que, por ejemplo, desde Colombia, tenemos ... las narconovelas”.

Laura Suárez tiene 25 años

No se considera tan fanática, dice que no sabe pronunciar los nombres correctos de los actores, pero sí le gustan los K-dramas desde el año 2012. Particularmente, es la ‘estética’ de los coreanos lo que la atrajo desde el primer momento.

“Me gustan porque siento que son historias profundas y muestran las verdaderas sensaciones del ser humano. Me llaman la atención no solo la escenografía, sino los paisajes y la manera de vestir... eso me enganchó. La mesita, los vasos, los platos, las luces, los colores, se ve todo tan limpio, organizado y perfecto. Estéticamente me gustan y después me enamoro de la historia y todo lo que conlleva.

“Amo cómo ellos se dedican a crearle el estilo a un personaje por medio de la vestimenta.

“Mi primer contacto con la cultura fue por mi hermana, nosotras tenemos rasgos como un poco orientales... y ella llegó diciendo que se parecía a una cantante coreana, luego me dediqué a buscar y descubrí que había grupos de K-Pop, series, cómics, películas y me he enganchado”.

Juliana Acosta tiene 22 años:

“Mi primer contacto con la cultura coreana fue hace aproximadamente diez u once años, específicamente en el 2011, cuando una amiga me mostró en clase de informática videos musicales de Super Junior y SNSD (Girl’s Generation); me quedaron gustando y empecé a investigar sobre ellos, pero no fue hasta los meses de noviembre-diciembre de ese año cuando conocí al grupo... o, bueno, en ese entonces a los integrantes del grupo EXO, y fueron ellos quienes realmente me animaron a entrar de lleno en este mundo, ya que al volverme tan fanática de ellos quise saber todo acerca del lugar de donde son. Empecé a buscar más sobre Corea del Sur y al hacerlo uno se encuentra con toda una historia fascinante en cuanto al desarrollo del país.

“Me gusta la cultura coreana porque cuando uno investiga tanto, se da cuenta de lo diferentes que somos y eso, según mi perspectiva, atrae, ya que al ser algo nuevo, despierta nuestro lado curioso. En mi caso particular, sucedió así; cabe confesar que al principio no estaba muy dentro de lo que es el mundo de los famosos k-dramas, solamente estaba más al pendiente del K-pop. Pero una vez me vi ‘Escalera al cielo’ y me encantó y desde ese día empecé a buscar más sobre esto y me di cuenta de que tratan temas de la realidad coreana, tales como los estereotipos de belleza, los matrimonios comerciales entre familias ricas, el acoso escolar, entre otros. También creo que una parte del éxito de los k - dramas se debe a lo “inocente” o “limpia” que es la interacción entre los protagonistas, ya que a veces uno espera hasta 13 o 14 capítulos para que los protagonistas tengan un beso o queden juntos y cuando llega, sentimos la emoción del “por fin” y creo que ese factor de saber si quedan o no juntos hace que uno quiera seguir viendo un episodio tras otro.

“En cuanto a la música, me gusta por lo diferente que es y lo variada, sé que toda la música es variada, pero cuando uno tiene sentimientos o entiende el significado de sus canciones, es imposible que no te guste y que no se quede en tu cabeza, repitiéndose una y otra vez”.