Doctor Carlos Jaramillo: así pasó de la gastritis a la Medicina Funcional

Carlos Jaramillo.

Desde esa Medicina Tradicional, usted ha sentido cierto tipo de confrontación...

-Obvio, obvio. Siempre es desafiar el statu quo, además, que hay una cosa que nadie piensa por un segundo y es que yo me tuve que desafiar a mí mismo el statu quo. No es que yo haya tenido una epifanía de un día para otro, donde yo haya dicho: ¡Ah!, se me olvidó la medicina que aprendí y ahora me conectaron un cable y me metieron toda esta información... no. Yo tuve que desafiar el statu quo en mi cabeza, tuve que mirar que muchas de las cosas que había aprendido quizá no eran así y eso no es fácil. Yo era el primero que criticaba y que me burlaba de muchas cosas de lo que conocía como “terapias alternativas”. Yo mismo decía que nada de eso era cierto y hoy miro hacia atrás y digo: bueno, yo también tengo derecho a aprender como ser humano, pero hay muchos colegas que no están listos o que no quieren verlo, y obviamente me critican muchísimo y pues no tengo nada más que aceptar, respetar que cada uno está en su proceso y momento. (...) Ante todo, lo que yo estoy haciendo está basado en ciencia. Estoy proponiendo una opción complementaria.