Día sin moto, ¿despelote o paraíso?

Se sabe cuando es día sin moto en Cartagena porque ni los pájaros trinan. Es como si supieran que lo adverso se avecina, se anticipan a los empujones, las largas esperas, las busetas a reventar. A hora pico, el ciudadano sale de casa con la esperanza de encontrar espacio entre todas esas personas que, en Cartagena, tienen que hacer maravillas para cumplir con sus horarios debido a la deficiente flota de transporte público, que además se acentúa con la falta de los vehículos de dos ruedas. Los que tomamos transporte público ese día andamos como amargados y apretujados en los paraderos improvisados. Hasta hacemos fila para ver quién se queda en la orilla de la carretera y así, los unos vamos tras los otros en la rifa de la próxima buseta, el próximo colectivo o el chance milagroso. “Señora, pero no tiene que empujar”, se queja una chica que se acerca a un taxi, cuando una dama de unos 60 años se le atraviesa para tomar ella el último cupo del colectivo. “Parecen animales”, remata. A unos tres metros, otra joven se reencuentra con su abuelo. “Mija, ¡y todavía estás aquí!”, le dice preocupado. “Sí, estaba llamado a nosequién a ver si ya se había ido para que me dejara por ahí, pero no me contesta. Salí temprano y ya voy tarde”. Se quedan hablando unos minutos, y él la espera, como si fuera su amuleto de la suerte para lograr que un conductor se apiade de ella. Ese día muchos extrañan el ‘mama, ¿qué, moto?’ y eso no lo digo yo, lo dice el último Informe de movilidad y calidad de vida del estudio Cartagena Cómo Vamos. Se fueron las busetas, pero la ciudad se llenó de motos. En 2012 la ciudad tenía 2.242 busetas y en 2018 tenía 1.961; en cuanto a motocicletas, en 2012 habían 35.562 motocicletas pero en 2018 el número era de 67.466. Los cartageneros, inconformes con el servicio público, han decidido apoyar el mototaxismo o adquirir su propio vehículo de dos ruedas. Impresionante es que 6 de cada 10 vehículos matriculados en Cartagena son motos. ¿Cómo no se va a formar el despelote cuando las prohiben?

Esperando

el transCaribe

El Día sin moto duplican el número de busetones de TransCaribe en los barrios de la ciudad, para suplir la alta demanda. Estamos en Blas de Lezo y los usuarios están esperando. Para una persona sin automóvil, este día es temido porque ni las busetas ni el sistema integrado de transporte parecen dar abasto. “Es un muy buen servicio para las personas que viven sobre las avenidas de la ciudad, pero en los barrios el sistema es deficiente en horas pico. He esperado más de 40 minutos y no ha pasado un solo bus de TransCaribe, no entiendo para qué sacaron las demás rutas si nos iban a dejar con este problema. Me toca coger moto y hoy, mira en las que estoy”, dice el señor Johan Pérez. Es tanta la angustia de los cartageneros que Kevin González creó una página de Facebook que se llama ‘Página que te avisa cuando es viernes sin moto’ y que ya casi llega a los 10 mil likes. Es mejor reír que llorar, ¿no? “Esta página nace de esa incertidumbre que tenemos los cartageneros al levantarnos un viernes y no saber si dejar pasar unos minuticos para llegar temprano o si toca lanzarse al caos vehicular. A mucha gente se le olvida cuando ya es martes o mitad se semana, y planean todo para el viernes sin tener en cuenta si hay o no hay motos, entonces yo soy esa persona que se toma el tiempo de avisarte con anticipación. Ese día la gente que toma colectivo se atrasa porque todos quieren coger colectivo en la mañana, además TransCaribe colapsa”, explica. Kevin no puede coger ‘los recogelocos’ ese día. Si bien no se ve afectado por la ausencia de las motos, sí le afecta la alta demanda de usuarios que toman colectivo en su barrio, Daniel Lemaitre. Una pequeña encuesta que hizo en su página arrojó que el 81 % de los usuarios prefiere los viernes con moto, frente a un 19 % que dijo que prefiere que no transiten. “El transporte, en vez de mejorar, se torna caótico, TransCaribe no da abasto, los taxistas cobran de más o no llegan a los destinos que se solicitan”, dice uno de los encuestados.

El decreto